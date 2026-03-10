San Juan: un preso intentó atacar a un fiscal en plena audiencia y destrozó un televisor en Tribunales

La audiencia parecía encaminada a cerrarse sin sobresaltos, pero terminó convertida en una escena de máxima tensión. Axel Hernán Rojas, un preso de 28 años alojado en el sistema penitenciario sanjuanino, intentó atacar al fiscal José Plaza en plena sala y, en medio del desborde, descargó su furia contra un televisor que quedó destruido a golpes.
El episodio ocurrió en San Juan durante una audiencia en la que Rojas era formalmente acusado en otra causa por lesiones graves. Según la investigación, el interno estaba siendo juzgado por haber golpeado con un palo a un penitenciario y haberle fracturado un dedo dentro del Penal de Chimbas.
Mirá tambiénCiudad de Santa Fe: amenazó a su madre con un cuchillo y terminó en prisión
Antes del estallido, el detenido decidió declarar. En esa intervención admitió haber agredido al guardia, aunque dio una versión propia de lo sucedido, y además lanzó acusaciones contra personal penitenciario por presuntos arreglos vinculados con drogas y con supuestas maniobras para obtener licencias médicas. Esas afirmaciones surgieron de su descargo en audiencia y no aparecen corroboradas en las notas consultadas.
Luego tomó la palabra su defensora oficial, que pidió que el interno fuera trasladado al pabellón de Sanidad por presuntos problemas de adicción y por cuestiones de seguridad. El fiscal se opuso al planteo al sostener que esa decisión no correspondía a esa instancia, y el juez Alberto Caballero resolvió que ese pedido debía canalizarse por la vía jurisdiccional correspondiente, al tiempo que avanzó con la imputación por lesiones graves.
La situación se quebró al final. Cuando un efectivo se disponía a esposarlo para retirarlo de la sala, Rojas se abalanzó sobre Plaza. Según la reconstrucción publicada por medios sanjuaninos, incluso le recriminó la negativa al pedido de la defensa antes de intentar ir hacia él. La intervención inmediata del policía evitó que la agresión física se concretara.
El freno no alcanzó para desactivar la violencia. En medio del forcejeo, el interno siguió resistiéndose y terminó rompiendo de un golpe la pantalla instalada en la sala. Por ese nuevo episodio se abrió otra causa en su contra: TN la menciona como una causa por daños, mientras que medios locales precisan que la imputación avanzó como daño agravado en perjuicio del Poder Judicial.
Después del incidente, el fiscal José Plaza buscó quitar dramatismo al intento de agresión. Dijo que fue “un momento desagradable”, pero aclaró que no se sintió amenazado y que el acusado estaba enojado con él. Aun así, el caso volvió a poner bajo la lupa el nivel de tensión con el que se desarrollan algunas audiencias y los márgenes de seguridad dentro de los Tribunales sanjuaninos.
El nombre de Rojas ya era conocido en el ámbito judicial local. Se lo describe como un interno conflictivo, con antecedentes de incidentes dentro del Penal de Chimbas, negativas previas a ser trasladado a audiencias y una condena previa por haber roto el celular que los presos usan para comunicarse con sus familias. Según se informó, cumple una pena unificada de 11 años, 2 meses y 15 días de prisión, un historial que ahora sumó un nuevo capítulo en plena sala de audiencias.