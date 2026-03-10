Violencia y caos

San Juan: un preso intentó atacar a un fiscal en plena audiencia y destrozó un televisor en Tribunales

Axel Hernán Rojas, un preso de 28 años que intentó abalanzarse sobre el fiscal José Plaza y, en medio del forcejeo, rompió un televisor de la sala antes de ser reducido por la Policía. El hecho abrió un nuevo frente judicial para el interno.