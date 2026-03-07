Ciudad de Santa Fe: amenazó a su madre con un cuchillo y terminó en prisión

Un grave incidente familiar ocurrió este viernes dentro de un hogar de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió dentro de una casa, en el norte de la ciudad, este viernes cerca del mediodía. El violento sujeto, de 35 años, también provocó destrozos dentro de la vivienda. Fue aprehendido.
Un grave incidente familiar ocurrió este viernes dentro de un hogar de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Todo pasó en un domicilio de calle Chubut al 5800 y fue denunciado a la Central de Emergencias 911 por la propietaria del inmueble.
La mujer llamó para pedir auxilio, porque estaba teniendo problemas con su hijo, que la estaba amenazando con un arma blanca y provocaba destrozos en el interior de la vivienda.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó minutos después a la escena y la víctima le repitió a los uniformados lo que acababa de ocurrir.
El autor del hecho, un hombre de 35 años, ya había escapado para entonces, pero los policías rastrillaron las inmediaciones y lograron hallarlo poco más tarde.
Entre sus ropas escondía un cuchillo de cocina de 24 centímetros de hoja y 12 centímetros de mango.
El sospechoso fue trasladado hasta la Comisaría 8a de la capital provincial, donde continúa la investigación por amenaza calificada en el contexto de violencia familiar, daño y violación de domicilio.
El informe del procedimiento fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.