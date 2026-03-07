#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Zona noroeste

Ciudad de Santa Fe: amenazó a su madre con un cuchillo y terminó en prisión

Ocurrió dentro de una casa, en el norte de la ciudad, este viernes cerca del mediodía. El violento sujeto, de 35 años, también provocó destrozos dentro de la vivienda. Fue aprehendido.

El arma secuestrada y el sospechoso terminaron en la Comisaría 8a. Foto: El LitoralEl arma secuestrada y el sospechoso terminaron en la Comisaría 8a. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

Un grave incidente familiar ocurrió este viernes dentro de un hogar de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Todo pasó en un domicilio de calle Chubut al 5800 y fue denunciado a la Central de Emergencias 911 por la propietaria del inmueble.

La mujer llamó para pedir auxilio, porque estaba teniendo problemas con su hijo, que la estaba amenazando con un arma blanca y provocaba destrozos en el interior de la vivienda.

Preso

Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó minutos después a la escena y la víctima le repitió a los uniformados lo que acababa de ocurrir.

El autor del hecho, un hombre de 35 años, ya había escapado para entonces, pero los policías rastrillaron las inmediaciones y lograron hallarlo poco más tarde.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Recreo

Entre sus ropas escondía un cuchillo de cocina de 24 centímetros de hoja y 12 centímetros de mango.

El sospechoso fue trasladado hasta la Comisaría 8a de la capital provincial, donde continúa la investigación por amenaza calificada en el contexto de violencia familiar, daño y violación de domicilio.

El informe del procedimiento fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro