Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido pero no extremo.
El día se mantendrá estable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 17° y 27°, con un ambiente cálido desde la mañana que se sentirá más intenso durante la tarde.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 27°. El viento soplará leve a moderado, entre 7 y 22 km/h, predominando del sector noreste, sin ráfagas significativas.
Desde temprano se percibirá un ambiente cálido que se intensificará levemente hacia la tarde. La sensación térmica será confortable, mientras que durante la noche los registros se mantendrán templados, sin descensos bruscos. Estas condiciones resultan ideales para actividades al aire libre.