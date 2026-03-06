Un aguará guazú volvió a correr libre en su ambiente natural. Tras un mes de atención veterinaria y rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) “La Esmeralda”, la Provincia liberó un ejemplar recuperado luego de haber sido hallado en grave estado.
El animal había sido encontrado deambulando en una zona rural de la localidad de Soledad, en el departamento San Cristóbal. Presentaba bajo peso y una lesión visible en la oreja izquierda, lo que motivó la denuncia de vecinos y la intervención de la Guardia Rural.
Un rescate a contrarreloj y el ingreso al CRIIF
El 28 de enero de 2026 el macho juvenil ingresó al CRIIF La Esmeralda. Allí, el equipo profesional constató que tenía una miasis severa en la oreja izquierda, además de un estado general comprometido que requería tratamiento inmediato.
El veterinario Mauro Pergazere, director provincial del área, explicó que el primer objetivo fue estabilizarlo: curación de la herida, recuperación del estado general, suplementación vitamínico-mineral y análisis clínicos previstos en el protocolo sanitario.
Con el correr de los días, la prioridad fue que el aguará recuperara condición corporal y que el cuadro infeccioso no dejara secuelas. El proceso incluyó controles periódicos y una evaluación comportamental para asegurar que pudiera reinsertarse sin riesgos.
Rescate y regreso al hábitat: liberaron un aguará guazú hallado en mal estado en San Cristóbal
“Conservación activa” y un cambio de paradigma
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, remarcó que cada rescate y liberación consolida “un modelo de conservación activa”, apoyado en trabajo profesional, infraestructura y decisión política para cuidar la biodiversidad.
También destacó la transformación de La Esmeralda como centro de rescate, investigación e interpretación de fauna. En esa línea, sostuvo que el rol del Estado es intervenir, recuperar y devolver ejemplares a su hábitat cuando las condiciones sanitarias y conductuales lo permiten.
La recuperación de este aguará guazú se inscribe en un esquema de protocolos que busca reducir mortalidad, atender emergencias y sostener acciones de conservación sobre especies con máxima protección en la provincia.
La liberación en Alejandra y los criterios técnicos
Con el alta sanitaria y la confirmación de un comportamiento compatible con la vida silvestre, el ejemplar fue liberado en una zona rural de Alejandra. El sitio fue elegido por criterios ecológicos que favorecen la reinserción.
Pergazere precisó que se seleccionó una reserva natural dentro del área de distribución habitual de la especie, con disponibilidad de alimento y agua y alejada de amenazas humanas. En este caso, se optó por una zona de esteros donde ya hubo liberaciones exitosas.
El regreso al ambiente natural marca el cierre de un proceso que comenzó con un animal vulnerable y terminó con una reinserción planificada, pensada para maximizar sus chances de supervivencia en libertad.
Aguará guazú, Monumento Natural y qué hacer ante un caso
El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) está declarado Monumento Natural de la provincia de Santa Fe, la máxima categoría de protección prevista por la Ley N.º 12.182.
Ante la presencia de fauna silvestre en riesgo, casos de tráfico ilegal, mascotismo o ejemplares desorientados en zonas urbanas, la recomendación es dar aviso inmediato al 911 para activar los protocolos de rescate y protección.