Por qué aparecieron animales silvestres sueltos en el norte de la ciudad de Santa Fe
La antigua "granja" está en plena etapa de remodelación y se registraron episodios de escapes de ciervos y otras especies, que sorprendieron a vecinos de la zona. Las explicaciones del ministerio de Ambiente.
Remodelación en 'La Esmeralda' coincide con el origen de los escapes. Crédito: Mauricio Garín
La rutina de los vecinos de la zona norte de la ciudad de Santa Fe se vio alterada en los últimos días ante una escena poco habitual. A través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, comenzaron a circular diversos videos grabados por los propios frentistas en donde se observaba a distintos animales silvestres caminando tranquilamente por las calles y veredas del barrio.
Las imágenes mostraron, por un lado, a una pequeña manada de ciervos axis desorientados pero pacíficos, y por el otro, a un oso melero (tamanduá) explorando los alrededores del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna "La Esmeralda". La sorpresa de los vecinos no se hizo esperar, generando tanto asombro como preocupación por la integridad física de los animales y el riesgo de accidentes de tránsito en la zona.
Ciervo axis, animal es originario de India y zona de influencia. Fue ingresado en Argentina y otros país con fines ornamentales y para caza deportiva.
La respuesta oficial y los protocolos de seguridad
En relación al primer caso, fuentes de la cartera ambiental detallaron: “En el episodio del ciervo axis, el animal salió del perímetro, fue recapturado rápidamente por el personal capacitado y se encuentra nuevamente bajo resguardo en el predio”.
Respecto a la aparición del oso melero, se informó que también se trató de un escape puntual. "En el momento en que se detectó la ausencia, se activaron de inmediato los protocolos internos. Intervino nuestro equipo veterinario, se dio aviso a las fuerzas de seguridad y se rastrilló la zona aledaña al recinto hasta asegurar al ejemplar", explicaron desde el Ministerio.
Un oso melero deambulaba por los alrededores de La Esmeralda llamando la atención de los vecinos.
Obras de infraestructura
¿Por qué ocurrieron estos escapes? Las autoridades remarcaron que se trata de "situaciones completamente excepcionales dentro de un espacio de grandes dimensiones que, día a día, alberga a cientos de ejemplares de fauna silvestre", explicaron desde el Ministerio de Ambiente. El factor fundamental que explica estos episodios es el intenso movimiento que se vive en el predio a raíz de su remodelación integral.
Actualmente, la Etapa 1 de puesta en valor del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda (CRIIF) está finalizando y se encuentra próxima a inaugurarse. Esta fase inicial comprendió la construcción de un nuevo edificio de administración, un moderno centro de capacitaciones, áreas específicas de cuarentena, un salón de usos múltiples (SUM), y la creación de reservorios y espejos de agua destinados al bienestar de la fauna.
Además, desde la Provincia adelantaron que en breve se licitará la segunda etapa de los trabajos, los cuales culminarán con la transformación definitiva del espacio. Esta nueva fase incluirá:
Mejoras sustanciales en los espacios de tratamiento y resguardo clínico de la fauna.
La creación de un innovador Centro de Interpretación Climática.
Obras de infraestructura y senderos que permitirán, en un futuro, restablecer el acceso de personas y visitantes al predio, cumpliendo con los más estrictos requerimientos para garantizar el bienestar animal y la seguridad del público.
Los actuales movimientos de suelo, ingreso de maquinaria pesada y refacciones perimetrales generaron, de manera transitoria, este escenario anómalo que propició los escapes puntuales.
Imagen digital de cómo se verá La Esmeralda una vez finalizadas las obras en marcha.
Gentileza Gobierno Provincial.
Convivencia, respeto y futuro
La aparición de estos animales en nuestras calles nos recuerda la enorme riqueza de la biodiversidad santafesina que "La Esmeralda" custodia celosamente. Si bien los trabajos actuales pueden generar este tipo de eventualidades temporales, el fin último es garantizar una calidad de vida óptima para las especies rescatadas y transformar el espacio en un centro modelo a nivel nacional.
Mientras las obras avancen hacia la esperada reapertura al público, es vital que como ciudadanos actuemos con responsabilidad: ante el avistaje de fauna silvestre en zonas urbanas, la premisa siempre debe ser no interactuar, mantener distancia y dar aviso inmediato a las autoridades (911 o Policía Ecológica) para que los expertos actúen.