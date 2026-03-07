#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Recreo

La lista de tareas previstas para este 7 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, Espora, J.M. Zuviría y Dr. Zavalla

Recreo

15:00 - 19:00 Nélida Mauro y Gdor. Freyre entre Talcahuano y Javier de la Rosa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Recreo

