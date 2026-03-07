Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 7 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, Espora, J.M. Zuviría y Dr. Zavalla
15:00 - 19:00 Nélida Mauro y Gdor. Freyre entre Talcahuano y Javier de la Rosa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.