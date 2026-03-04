#HOY:

Árboles caídos y voladuras de techo

Casilda se recupera del temporal que afectó a la ciudad

Dicha situación generó daños en diversos barrios de esa localidad del departamento Caseros. Personal municipal continúa trabajando en los sectores más comprometidos.

Por: 

La ciudad de Casilda sufrió los embates de la tormenta que azotó a toda la región del sur santafesino. Pasadas las 23, se registraron fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h. Como consecuencia del temporal, numerosas familias se vieron afectadas en sus viviendas. Hubo postes caídos y voladuras de techos.

Como así también, cortes en el suministro eléctrico y baja presión de agua. Asimismo, las cuadrillas continúan trabajando en la remoción de árboles y ramas caídas.

Personal municipal en conjunto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas continúan trabajando para normalizar la situación en los barrios.

Colaboración de todos

Hubo vecinos más afectadas que otros.

Tal es el caso de una mujer del barrio Nueva Roma de Casilda, quien sufrió la voladura del techo de su domicilio a raíz de la virulencia de los fuertes vientos. Además de los daños estructurales, perdió numerosas pertenencias.

Camila vive con sus dos hijos en una vivienda ubicada en la intersección de Rioja y Saavedra de la ciudad de Casilda. Necesita la colaboración de toda la comunidad.

Caseros

