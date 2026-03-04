Denise Dumas recordó el choque en el que murió su hermana Janine

Denise Dumas compartió este martes en televisión uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hermana Janine, ocurrida en 1989 tras ser atropellada por un conductor que había consumido alcohol en la Avenida del Libertador. La conductora tenía 11 años cuando recibió la noticia que marcó para siempre a su familia.
El testimonio surgió mientras en el programa analizaban el choque protagonizado por Ernestina Pais en Vicente López y su negativa a realizarse el test de alcoholemia, que luego fue considerado positivo. En ese contexto, Dumas explicó por qué el tema la atraviesa de manera tan profunda.
“Un día sonó el teléfono en mi casa y mi hermana estaba muerta por una persona que había tomado y la había matado”, expresó conmovida. El accidente ocurrió a la altura del Paseo de la Infanta, cuando Janine viajaba con tres amigos y el vehículo fue embestido.
La joven fue trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Denise recordó el instante en que sus padres entraron a su habitación para contarle lo sucedido: “Al contar tres, pensé: ‘Falta uno’. Y lo primero que atiné a decir fue: ‘¿Quién se murió?’ ¡Sabía! Yo lo sabía…”.
Unantesyun después
La conductora aseguró que aquella madrugada marcó un quiebre definitivo. Definió la tragedia como “un antes y un después” y sostuvo que la pérdida transformó la dinámica familiar.
La conductora se quebró al revivir la tragedia que marcó a su familia.
En otras entrevistas había contado que, pese al dolor, sus padres intentaron sostener la vida cotidiana. “La casa nunca estuvo a oscuras ni en silencio. Y ese fue el inmenso mérito de mis viejos”, recordó.
Con el paso del tiempo, su mirada sobre el duelo también cambió. “Con el tiempo fui dándome cuenta de que ese episodio no estaba tan acomodado como yo creía. Y hoy, ya de grande, lamento la muerte de Janine aún mucho más que aquel entonces. Y revivo ese dolor de otra manera: como una gran injusticia”, reflexionó.
Un mensaje sobre elconsumo de alcohol
A más de tres décadas del hecho, Dumas reafirmó su postura respecto a la conducción bajo los efectos del alcohol. “Por eso digo que hay que tener conciencia que si tomas podés matar a alguien”, advirtió.
También ofreció una mirada compleja sobre quien causó el choque. “Cuando un chico se sube creyendo que no va a pasar nada y lo que pasa es mucho más, no sale queriendo matar a alguien y es una persona que se equivocó y paga ese error así”, señaló.
Su testimonio volvió a poner en agenda la importancia de la responsabilidad al volante y el impacto irreversible que puede generar una decisión imprudente.