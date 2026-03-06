Dengue: detectaron presencia del mosquito en 36 barrios de la ciudad de Santa Fe

El monitoreo entomológico que realiza la Municipalidad de Santa Fe arrojó resultados positivos en 36 barrios respecto de la presencia del vector del dengue. La detección surge del control semanal de ovitrampas instaladas en distintos sectores de la ciudad.
El relevamiento corresponde a la semana epidemiológica 9, entre el 19 y el 4 de este mes, período en el que se recogieron y analizaron muestras para detectar actividad del mosquito transmisor. En ese marco, el municipio remarcó que no hay casos positivos de dengue, aunque sí presencia del vector.
Los barrios con resultados positivos en el monitoreo
Según el registro municipal, la presencia del vector se detectó en los siguientes barrios y sectores: Liceo Norte, Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Facundo Quiroga, Ceferino Namuncurá, San Agustín, San Ignacio de Loyola Sur, Juventud del Norte, Pro Adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J. B. Alberdi, Central Guadalupe, Cabaña Leiva, Domingo F. Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Mariano Comas, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Zona Sur Pedro Candioti, La Guardia, El Pozo, Candioti Sur, Candioti Norte, La Boca Alto Verde, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Altos del Valle, República del Oeste, Centro y General Alvear.
Con esos datos, la estrategia municipal se apoya en dos ejes: sostener la vigilancia semana a semana y reforzar acciones territoriales de prevención en los sectores donde se observó mayor actividad, para mitigar el riesgo antes de que aparezcan contagios.
Cómo funciona el sistema de ovitrampas en la ciudad
El sistema de monitoreo cuenta con 60 localizaciones, con dos ovitrampas por punto, distribuidas en barrios para seguir la presencia de huevos y la actividad de mosquitos adultos. Este trabajo se realiza mediante un convenio con el grupo de Clima y Salud del CEVARCAM-FICH de la UNL.
Además de la detección, el municipio sostuvo que continúa con actividades de promoción y prevención en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en escuelas y recorridas barriales, con énfasis en el descacharrado asistido.
Recomendaciones y descacharrado asistido
Ante la presencia del vector, la Municipalidad insiste en eliminar recipientes que acumulen agua. Piden vaciar, dar vuelta o desechar lo que no se use y revisar desagües y canaletas, con limpieza regular, especialmente después de lluvias y días de calor.
En los objetos que no se pueden tirar —bebederos, floreros, baldes, piletines o tanques— recomiendan extremar el cuidado y el recambio de agua. También sugieren usar repelentes, espirales o insecticidas en interiores, desmalezar patios y colocar mosquiteros en aberturas y protecciones en desagües.
El municipio continuará con descacharrados asistidos en los barrios priorizados por el monitoreo. Remarcó que el personal está debidamente identificado y recordó que, ante dudas, se puede consultar a la línea gratuita 0800 777 5000. También recomiendan que, ante síntomas compatibles, se consulte al médico y no se recurra a la automedicación.