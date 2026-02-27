#HOY:

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 37 barrios

Con la presencia del mosquito en varios sectores de la ciudad, se enfatiza en la prevención: descacharrados, concientización y monitoreo constante para evitar brotes futuros.

El municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor. REUTERS/Paulo WhitakerEl municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor. REUTERS/Paulo Whitaker
Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 8, desde el 18 y hasta el 26 de este mes, 37 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son: Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Facundo Quiroga, Altos del Valle, Progreso, Pompeya Oeste, Altos de Noguera, Liceo Zona Norte, Norte Unido, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Loyola Sur, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Pro Adelanto Barranquitas, Los Hornos, Jardín Mayoraz, Fomento 9 de Julio, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Oeste, Cabaña Leiva, Colastiné Norte, Centro, San Lorenzo, Chalet, Centenario, Sur, El Pozo, Candioti Sur, Candioti Norte, La Boca, General. Alvear y Republica del Oeste.

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

ArchivoEn esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

