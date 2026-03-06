Recuperó la libertad el hombre que golpeó con una barreta y mató a un ladrón en Santo Tomé
La fiscalía le atribuyó el delito de “homicidio en exceso de la legítima defensa”. Para el abogado del involucrado, "hay que seguir investigando para demostrar que realmente no hubo exceso”. El hecho se registró el martes 3 de marzo en Santo Tomé.
El dueño de casa estuvo tres días detenido y recuperó la libertad este viernes. Foto: El Litoral
Un hombre de 37 años que se encontraba detenido, acusado de matar de un golpe con un elemento contundente a un menor de edad que habría ingresado a su casa con fines de robo en Santo Tomé, recuperó la libertad este viernes, luego de una audiencia en la que se le imputó el hecho.
El juez Leandro Lazzarini dispuso “la libertad” para Fernando Marcelo A. a quien impuso medidas alternativas, entre las que cuentan: fijar domicilio, designar a un guardador y acercarse al MPA cada 15 días para firmar la sujeción al proceso.
"Acá no hubo exceso” en la defensa, sostuvo el abogado Juan José Patiño. Foto: Archivo El Litoral
Según consta en la carpeta judicial, Alan Gonzalo Valle, de 16 años, ingresó a la vivienda de calle Zavalla al 1400 alrededor de las 4.55 de la madrugada con fines de robo y con un arma blanca.
Para el fiscal, el menor ingresó a la vivienda con fines de robo y con un cuchillo. Foto: Archivo
En el lugar, el menor se habría encontrado con el hombre dueño de casa, que vive con su madre que es una persona mayor, y para evitar el robo atacó al joven con una barreta de hierro.
“Efectuó numerosos golpes” de los cuales “al menos uno, en la zona del cráneo” generó una fractura y una lesión de tal gravedad que debió ser internado en el hospital Cullen de Santa Fe, donde falleció en horas de la tarde.
Declaración secreta
El fiscal Marchi repasó la evidencia colectada hasta el momento y luego el juez Lazzarini le dio la palabra a la defensa, a cargo de los abogados Juan José Patiño y Martín Scuratto. El primero de ellos adelantó al magistrado que su defendido iba a declarar, y por ese motivo solicitó “que la prensa no esté presente”, a lo que adhirió la fiscalía.
Tras recibir una breve declaración del involucrado, la audiencia se reanudó con el ingreso del público y el fiscal explicó que “dada la calificación formulada y siendo que el delito tendría una pena de prisión condicional, la fiscalía no va a solicitar la prisión preventiva”. En cambio, propuso “alternativas que aseguren la continuidad del proceso”.
Postura defensiva
Al término, los defensores Patiño y Scuratto brindaron declaraciones a CyD Litoral donde explicaron que a diferencia de otras audiencias, “no hubo discusión” entre las partes y confirmaron que la figura penal seleccionada por la fiscalía fue la de “homicidio en exceso en la legítima defensa”.
Una barreta y un cuchillo, los elementos secuestrados en la casa de Santo Tomé. Foto: Prensa URI
En ese sentido, el Dr. Patiño sostuvo que “esta defensa entiende que es una figura gravosa y no corresponde a lo que realmente sucedió” el pasado martes en Santo Tomé. “Hay que seguir investigando para demostrar que realmente acá no hubo exceso”, apuntó.
“Entendemos que no hubo un exceso, sino una defensa” insistió el abogado, al punto que calificó la situación que vivió su cliente como “muy grave” y que “realmente no le deseo a nadie”.
El Dr. Patiño puso en contexto la escena: “Era de madrugada, estaba lloviendo” y en la casa estaba “la madre de nuestro representado, que es una una persona mayor de edad”. En ese marco “una persona irrumpe en el domicilio pretendiendo ir más allá de un simple robo”, dijo y deslizó que “vamos a demostrar que el imputado pretendía otra cosa más que el robo”.