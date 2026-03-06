Tribunales de Santa Fe

Recuperó la libertad el hombre que golpeó con una barreta y mató a un ladrón en Santo Tomé

La fiscalía le atribuyó el delito de “homicidio en exceso de la legítima defensa”. Para el abogado del involucrado, "hay que seguir investigando para demostrar que realmente no hubo exceso”. El hecho se registró el martes 3 de marzo en Santo Tomé.