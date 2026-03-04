Homicidio

Murió el adolescente herido en un violento robo ocurrido en Santo Tomé

Un adolescente de 16 años murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un intento de robo en una vivienda de Santo Tomé. El propietario de la vivienda fue aprehendido. La causa quedó en manos del fiscal Marchi.