Encontró a un ladrón en su patio y lo noqueó con una barreta de hierro

Un grave episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en una vivienda de barrio Sur, en la ciudad de Santa Fe.
El presunto delincuente fue hospitalizado y permanece internado en grave estado. El dueño de casa fue aprehendido. El violento incidente es investigado por el Ministerio Público de la Acusación.
Un grave episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en una vivienda de barrio Sur, en la ciudad de Santa Fe.
La casa está ubicada en la cuadra de calle Doctor Zavalla al 1400 y allí dormían en ese momento un hombre de 38 años y su madre.
Según contaron los propietarios, a media mañana escucharon ruidos extraños en el patio que los despertaron.
Al salir a ver, se toparon con un desconocido que al ser descubierto trató de escapar corriendo con algunas pertenencias.
Fue en ese momento que el dueño de casa tomó una barreta de hierro y golpeó al delincuente en un brazo, en una pierna y en la cabeza.
El malviviente quedó tendido en el suelo, inconsciente.
Las víctimas llamaron a la Central de Emergencias 911 y poco después arribaron a la escena policías y un equipo de emergencias sanitarias de la provincia (107).
En ambulancia, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave.
Por disposición del fiscal Andrés Marchi, del Ministerio Público de la Acusación, el autor de los golpes fue aprehendido por “lesiones graves”, mientras se trata de determinar con precisión las circunstancias del hecho.
El funcionario delegó las primeras medidas de rigor a personal de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones.
Los peritos secuestraron una barreta de hierro de aproximadamente 70 centímetros y un cuchillo de cocina de aproximadamente 23 centímetros de largo.
Por su parte, el presunto ladrón fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico, custodiado por personal del Comando Radioeléctrico.