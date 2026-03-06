Dos hombres presos por vender droga en Esperanza

Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de droga al menudeo en distintos puntos de la ciudad de Esperanza.
Su operación se expandía por varios puntos de la ciudad. Un tercer investigado transita el proceso judicial bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de droga al menudeo en distintos puntos de la ciudad de Esperanza.
Se trata de Brian Agustín Baumgartner y Facundo Hernán Ropolo, que tienen 27 y 31 años, respectivamente. Fueron imputados como coautores del delito de “comercio de estupefacientes”.
La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Natalia Giordano e impuesta por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
“Si bien los abogados defensores de los imputados solicitaron la libertad de ambos, desde la fiscalía nos opusimos, planteamos que los riesgos procesales estaban latentes y el juez hizo lugar a nuestro pedido”, valoró la fiscal.
También fue imputado un hombre de 34 años, Emanuel Gaspar H., a quien se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
El legajo penal que dirige Giordano se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, el fiscal Diego Vigo, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, coordinó tareas de análisis criminal, priorizó el caso entre otros del mismo tipo y lo asignó para su investigación.
Giordano precisó que “desde al menos octubre de 2025 hasta el miércoles 18 de febrero pasado los tres hombres investigados se dedicaron a la venta de estupefacientes”.
Baumgartner y Ropolo “se encargaban de establecer contactos de posibles compradores, para luego concretar las ventas a los consumidores y a personas indeterminadas”, detalló la fiscal.
De la investigación surgió que los imputados llevaban a cabo su accionar en distintos puntos de la ciudad de Esperanza.
Giordano sostuvo que “el jueves 19 de febrero se concretaron una serie de allanamientos en esa ciudad y en Helvecia”, donde Baumgartner tenía domicilio legal. Allí secuestraron 6 bolsas de nylon negras y blancas con vestigios de cocaína, instrumentos de corte y estiramiento de esa droga, una balanza digital, 7 teléfonos celulares, una moto marca Honda, plantas de marihuana y dinero en efectivo.
La fiscal explicó que “en el marco de un control policial realizado por personal Comando Radioeléctrico después de los allanamientos, los dos imputados fueron registrados mientras se trasladaban en un Toyota Corolla”, y se procedió a su detención.
Ahora, permanecerán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.