Agentes de PDI apresaron a un joven acusado de abuso sexual

El involucrado tiene 18 años. Se lo sindica como el autor de abusos reiterados contra una menor de edad, que es familiar suyo.

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, mediante la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, detuvo el pasado lunes a un joven de 18 años, identificado como P. G. J., en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en la ciudad de Santa Fe.

La investigación se inició a raíz de una denuncia que daba cuenta del abuso sexual de una menor por parte de su primo, en indeterminadas y reiteradas oportunidades, entre agosto y noviembre de 2025.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Jorgelina Moser Ferro, y los recaudos legales del caso, personal de PDI se hizo presente en un domicilio de calle La Salle al 4000 de Santa Fe, donde detuvo al presunto agresor, que fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la justicia competente.

