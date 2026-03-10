Tragedia en Río Negro: un auto cayó al canal de riego y murieron dos personas
Un violento accidente sacudió este martes por la mañana a la localidad rionegrina de Cervantes. Las víctimas fatales trabajaban en el Poder Judicial y el hecho obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en la zona.
El vehículo cayó al canal principal de riego en la zona de Cervantes, y fue arrastrado por la corriente.
La mañana de este martes quedó marcada por una tragedia en Cervantes, en Río Negro, cuando un auto cayó al canal principal de riego y provocó la muerte de dos de sus ocupantes. El siniestro ocurrió en cercanías de la Ruta Chica, a la altura del puente Palermiti, y generó una fuerte conmoción en la región.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, en el vehículo viajaban tres personas. Por causas que todavía se investigan, quien conducía perdió el control del rodado -un Ford Ka, según las primeras versiones- y el auto terminó precipitándose al cauce, donde fue arrastrado por la corriente.
Tras el accidente, se montó un importante operativo con participación de efectivos policiales, bomberos y personal sanitario. El trabajo de rescate fue complejo por la profundidad del canal y la fuerza del agua, pero finalmente los equipos lograron recuperar el vehículo y sacar a sus ocupantes.
En el operativo intervinieron policías, bomberos y personal de Salud, mientras la única sobreviviente fue derivada de urgencia al hospital local.
Las dos víctimas fatales eran trabajadores del Poder Judicial de Río Negro que se desempeñaban en Villa Regina, mientras que una mujer logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al hospital de Cervantes, donde permanecía internada. En paralelo, la fiscalía avanzaba con las pericias para determinar cómo se produjo el hecho, en una zona donde el tránsito permanecía interrumpido.