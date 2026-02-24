#HOY:

Ruta 40: le enseñaba a manejar a su hijo de 16 años y le retuvieron la licencia

Un hombre fue sancionado y se le retuvo la licencia luego de que agentes de seguridad vial detectarán que su hijo menor de edad conducía una camioneta en plena Ruta Nacional 40, cerca de Dina Huapi, tras una alerta de otros automovilistas por maniobras imprudentes.

Una situación de riesgo en plena ruta terminó con una sanción al adulto responsable de un vehículo luego de que se comprobará que quien manejaba era un adolescente de 16 años. El episodio ocurrió en la Patagonia y fue advertido por otros conductores que circulaban por la zona.

El hecho se registró en el kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40, en cercanías de Dina Huapi, en la provincia de Río Negro. Según la información difundida, testigos alertaron sobre una camioneta blanca que se desplazaba de manera imprudente.

A partir de ese aviso, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron el rodado para realizar el control correspondiente. Fue entonces cuando constataron que al volante iba un chico de 16 años.

En el asiento de acompañante se encontraba su padre, quien habría estado enseñándole a manejar en plena ruta nacional. La maniobra fue considerada una grave imprudencia por el riesgo que implicaba para el menor y para terceros.

Tras verificar la situación, las autoridades avanzaron con medidas administrativas sobre el adulto responsable del vehículo. Entre ellas, se dispuso la retención de su licencia de conducir.

El caso volvió a poner el foco en los controles sobre rutas nacionales y en la responsabilidad de quienes ceden la conducción a menores sin habilitación. En este tipo de escenarios, cualquier maniobra imprevista puede derivar en un siniestro grave.

