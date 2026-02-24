Imprudencia al volante en Río negro

Ruta 40: le enseñaba a manejar a su hijo de 16 años y le retuvieron la licencia

Un hombre fue sancionado y se le retuvo la licencia luego de que agentes de seguridad vial detectarán que su hijo menor de edad conducía una camioneta en plena Ruta Nacional 40, cerca de Dina Huapi, tras una alerta de otros automovilistas por maniobras imprudentes.