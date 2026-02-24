Venado Tuerto

Tras 12 años, detienen a un sospechoso por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Godoy

Las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna ordenaron la detención de un hombre vinculado al caso ocurrido en julio de 2014 en Venado Tuerto. Será imputado como presunto autor de homicidio simple, además de daño y encubrimiento.