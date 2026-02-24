Tras 12 años, detienen a un sospechoso por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Godoy

Después de 12 años de incertidumbre, la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy dio un paso determinante.
Las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna ordenaron la detención de un hombre vinculado al caso ocurrido en julio de 2014 en Venado Tuerto. Será imputado como presunto autor de homicidio simple, además de daño y encubrimiento.
Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, ordenaron la detención de J.M.B., domiciliado en la zona sur de Venado Tuerto y actualmente detenido en la Alcaidía de Melincué por otros procesos judiciales.
Según informaron fuentes del MPA, durante la semana se concretaría la audiencia imputativa bajo la calificación de autor del delito de homicidio simple en concurso real con daño y encubrimiento.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho habría ocurrido entre la madrugada del 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.
La hipótesis sostiene que el acusado habría abordado a Nicolás Godoy cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum modelo 1994, color champagne, acompañado por sus dos perros bóxer, Duke y Buda. El crimen habría estado motivado por un conflicto de deuda de dinero.
Posteriormente, el imputado habría arrojado a los perros en una zona rural, descartando el cuerpo de la víctima en un sitio que aún no fue determinado y abandonado el automóvil en la zona sur de la ciudad, donde permaneció durante dos días.
Cuando el caso tomó estado público y se difundió el pedido de paradero, el 17 de julio alrededor de las 22:50, el sospechoso habría trasladado el vehículo fuera del ejido urbano y lo incendió con el objetivo de destruir pruebas y procurar su impunidad.
Nicolás Godoy, de 28 años, había salido el 14 de julio de 2014 desde su vivienda en zona rural (Campo El Recuerdo, kilómetro 360,5 de la ruta 8) con destino al centro venadense para realizar trámites bancarios. Esa fue la última vez que se lo vio con vida.
El 16 de julio, su hermana radicó la denuncia tras la aparición de sus perros en inmediaciones del Parque Industrial. Al día siguiente, la Comisaría 12ª emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero, detallando incluso la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.
Esa misma noche, una fuerte explosión alertó a vecinos: se trataba del Volkswagen Quantum con equipo de GNC, hallado completamente incendiado en un monte cercano al casco urbano.
Durante meses se realizaron rastrillajes en zona rural de Santa Isabel, en el Parque Industrial, en inmediaciones de la vivienda familiar y en distintos puntos de Venado Tuerto, todos con resultado negativo. Tampoco se registraron movimientos bancarios ni actividad telefónica posterior a su desaparición.
Con la detención del principal sospechoso, la causa entra en una etapa clave. Sin embargo, los investigadores aún enfrentan un desafío complejo: dar con el cuerpo de Nicolás Godoy, un elemento central para cerrar definitivamente uno de los casos más dolorosos y enigmáticos de la ciudad.
La audiencia imputativa marcará el próximo paso judicial en una causa que, más de una década después, comienza a arrojar respuestas.