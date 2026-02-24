Hersilia: ratifican condena por abuso sexual agravado contra la hija menor de su expareja

Un tribunal de segunda instancia integrado por los camaristas Sergio Alvira, Cristian Fiz y Roberto Prieu Mántaras confirmó por unanimidad la condena a 12 años de prisión impuesta a Juan José Nieto por la autoría de delitos contra la integridad sexual de la hija menor de edad de su expareja cometidos en Hersilia (departamento San Cristóbal).
La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez Javier Botttero en un juicio oral en septiembre del año pasado. Por su parte, la investigación de los hechos ilícitos fue realizada por la fiscal Hemilce Fissore, quien también representó al MPA en todas las instancias judiciales.
El hecho
La funcionaria del MPA recordó que “el condenado abusó sexualmente de la niña de manera reiterada durante el año 2022 mientras ella transitaba los últimos años de la escolaridad primaria”, y precisó que los “delitos fueron cometidos en una vivienda familiar de Hersilia”.
Fissore remarcó que “el acusado cometió los ilícitos con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos en el marco de la relación paternal que tenía con la niña”. En tal sentido, la fiscal explicó que “la víctima es hija de la mujer que era la pareja y que convivía con con Nieto”.
“Para cometer los ilícitos, el condenado se aprovechó de la convivencia con la niña y de que era quien quedaba a cargo de su cuidado”, agregó la fiscal.
Agravios
Fissore destacó que “los camaristas rechazaron cada uno de los agravios planteados por la defensa de Nieto e hicieron una extensa y pormenorizada valoración de los elementos de prueba que aportamos desde la Fiscalía”. Asimismo, añadió que “los magistrados destacaron que no advirtieron arbitrariedad, falta de lógica ni insuficiencia probatoria en el dictado del fallo de primera instancia”.
La fiscal agregó que “los jueces de segunda instancia también rechazaron la pretensión de la Defensa en torno al monto de la pena”. En ese sentido, manifestó que “los camaristas consideraron que el juez Bottero valoró correctamente las circunstancias objetivas y subjetivas del caso, respetó el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la extensión del daño causado”.
Calificaciones penales
Nieto fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado a una menor de 13 años, doblemente calificado (por resultar el imputado enargado de su guarda y mediar el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con la misma).