La Cámara confirmó la condena a 12 años

Hersilia: ratifican condena por abuso sexual agravado contra la hija menor de su expareja

Un tribunal de segunda instancia integrado por Sergio Alvira, Cristian Fiz y Roberto Prieu Mántaras ratificó por unanimidad la condena impuesta a Juan José Nieto por delitos contra la integridad sexual de la hija menor de su expareja. La investigación fue llevada adelante por la fiscal Hemilce Fissore.