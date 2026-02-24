Contra su expareja

Prisión preventiva para un hombre investigado por amenazas y portación de arma en Reconquista

La jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Norma Senn, dispuso la medida cautelar para un hombre de 52 años acusado de delitos cometidos en un contexto de violencia de género. La investigación está a cargo de la fiscal Luciana Chiavarini, quien advirtió sobre los riesgos procesales y la necesidad de proteger a la víctima y su entorno familiar.