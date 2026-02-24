San Javier reconoció a nadadores por su gran actuación
Durante la conferencia, los propios nadadores compartieron sus experiencias y sensaciones tras completar la travesía. Carlos Ríos agradeció el reconocimiento y expresó que la competencia representó un sueño cumplido para el equipo.
Durante un encuentro con la prensa, las autoridades municipales destacaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los deportistas sanjavierinos, quienes representaron a la ciudad con excelentes resultados y dejaron en alto el nombre de la comunidad.
La intendente de San Javier, Ana Maribel González, junto a la coordinadora de Deportes, Nadia Mendoza, encabezaron un reconocimiento a nadadores de la ciudad que participaron de la Maratón Santa Fe–Coronda de Aficionados, una de las travesías de aguas abiertas más desafiantes de la región.
En la competencia, el joven nadador Cristian Garato, de 17 años, logró el primer lugar en la categoría individual tras completar los 48 kilómetros de recorrido en un tiempo de 8 horas y 5 minutos. Su desempeño fue seguido y celebrado por vecinos y familiares a través de las redes sociales, que permitieron acompañar cada momento de la travesía.
En tanto, en la categoría posta, el equipo sanjavierino “Los Cascarudos”, integrado por Claudioel y Omar Mendoza, Benjamín Arredondo y Carlos Ríos, también se quedó con el primer lugar, consolidando una destacada participación para la delegación local.
Orgullo local
La intendente Ana Maribel González expresó su orgullo por los deportistas y remarcó la importancia de reconocer el trabajo que realizan.
Señaló que la participación en este tipo de competencias es el resultado del esfuerzo de los nadadores, pero también del acompañamiento de las familias, entrenadores, instituciones y de toda la comunidad que colabora para que puedan cumplir sus objetivos.
Por su parte, la coordinadora de Deportes, Nadia Mendoza, destacó la emoción que generó seguir la competencia y subrayó el sacrificio que implica prepararse para un desafío de estas características. Recordó que muchos de los nadadores entrenan durante todo el año, organizan actividades para poder costear viajes e inscripciones y dedican gran parte de su tiempo al deporte.
Además, remarcó el rol fundamental de las familias, quienes acompañan cada etapa del proceso y brindan el apoyo necesario para que los deportistas puedan competir. También alentó a que más jóvenes de la ciudad se sumen a las disciplinas de aguas abiertas, aprovechando el entorno natural que ofrece San Javier y su río.
También destacó el apoyo recibido por parte de instituciones, comercios, amigos y familiares que acompañaron todo el proceso de preparación.
El equipo explicó además cómo se organizó la posta y el origen del nombre “Los Cascarudos”, surgido de una anécdota con amigos del ambiente deportivo que terminó convirtiéndose en una identidad que los representó durante la competencia.
Desafío personal
Por su parte, Cristian Garato contó que la carrera fue un gran desafío personal y que implicó una intensa preparación durante todo el año, con entrenamientos diarios y dobles turnos. Señaló que el acompañamiento de su familia fue fundamental para poder completar la travesía y anticipó que uno de sus objetivos es poder competir en el futuro a nivel profesional.
También el joven Benjamín Arredondo expresó su emoción por haber participado de la experiencia, destacando el clima que se vive durante la competencia, con el aliento constante de quienes acompañan desde embarcaciones y desde la costa.
La Maratón Santa Fe–Coronda de Aficionados reunió en esta edición a 65 nadadores: 21 en categoría individual y 11 equipos integrados por cuatro competidores cada uno. Todos ellos asumieron el desafío de unir ambas ciudades en una travesía que replica el espíritu de la tradicional maratón de aguas abiertas.
Desde el municipio destacaron que este tipo de logros no solo representan un orgullo para la ciudad, sino que también inspiran a nuevas generaciones a involucrarse en el deporte y a perseguir sus metas con esfuerzo y dedicación. Asimismo, reafirmaron el compromiso de seguir acompañando a los deportistas locales en su crecimiento y desarrollo.