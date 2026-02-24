De Sunchales al Grupo Especial:

Del interior al corazón del samba: la historia de una santafesina que conquista el Carnaval de Río

Radicada en Brasil, Natalia Bolatti integra el plantel oficial de passistas de tradicionais escolas del Grupo Especial. Con formación en diversas disciplinas y años de experiencia en carnavales argentinos, hoy vive desde adentro la dimensión cultural más profunda del carnaval carioca.