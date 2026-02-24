Prevención y abordaje integral: Franck inicia una agenda conjunta con APRECOD
La comuna de Franck dio un paso clave en materia de prevención al mantener un encuentro institucional con autoridades de Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). El objetivo es comenzar a desarrollar un trabajo articulado frente a los consumos problemáticos en la localidad.
Franck avanza en políticas de prevención junto a APRECOD
El presidente comunal, Damián Franzen, junto a la tesorera Natalia Balleis, la directora de Desarrollo Humano y Salud, Lorena Mierke, y el secretario de Gobierno, Gastón Gardiol, recibieron a Ariel Rodas, director de Prevención de APRECOD, y al psicólogo Misael Escobar.
El encuentro permitió establecer un primer marco de diálogo y coordinación entre el gobierno local y el organismo provincial, con la intención de generar estrategias conjuntas y sostenidas en el tiempo.
Asesoramiento técnico y conformación de equipos
Según se informó, en una primera etapa APRECOD brindará asesoramiento específico a los responsables del área de salud comunal, con el fin de fortalecer capacidades técnicas y delinear protocolos de intervención.
El objetivo a mediano plazo es avanzar en la conformación de equipos profesionales de atención que puedan abordar de manera integral situaciones vinculadas a consumos problemáticos, garantizando contención y acompañamiento especializado en el ámbito local.
Un abordaje comunitario e integral
La propuesta contempla ampliar progresivamente la red de trabajo, involucrando a instituciones educativas, deportivas y religiosas de la localidad.
Esta articulación busca consolidar un enfoque preventivo y comunitario, entendiendo que la problemática requiere una intervención transversal y coordinada.
Autoridades comunales remarcaron que la prioridad es fortalecer políticas públicas que promuevan la prevención, la detección temprana y el acompañamiento profesional, consolidando un esquema de trabajo en red que permita dar respuestas sostenidas frente a esta realidad.
