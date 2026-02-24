Trabajo en red

Prevención y abordaje integral: Franck inicia una agenda conjunta con APRECOD

La comuna de Franck dio un paso clave en materia de prevención al mantener un encuentro institucional con autoridades de Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). El objetivo es comenzar a desarrollar un trabajo articulado frente a los consumos problemáticos en la localidad.