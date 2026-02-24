Inversión provincial

Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: avanzan las tareas de hormigonado y el montaje de vigas

A un mes del último parte de avance, la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé sostiene el ritmo con frentes de hormigonado en pilas, pilotes, columnas y dinteles, además del montaje de vigas y la colocación de “perillosas”.