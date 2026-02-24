#HOY:

Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: avanzan las tareas de hormigonado y el montaje de vigas

A un mes del último parte de avance, la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé sostiene el ritmo con frentes de hormigonado en pilas, pilotes, columnas y dinteles, además del montaje de vigas y la colocación de “perillosas”.

Desde el drone de El Litoral: así avanza el nuevo Puente Carretero. Foto: Fernando Nicola
La obra del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé mantiene su ritmo de construcción y sumó nuevas tareas concentradas en la estructura: hormigonado en pilas, pilotes, columnas y dinteles, además del avance en la colocación de vigas.

Se trata de trabajos que consolidan los vanos del viaducto y apuntalan el corazón técnico de la obra, a un mes del último reporte oficial que ubicaba el progreso general en torno al 30%, con más de la mitad de las pilas ejecutadas.

Desde el drone de El Litoral: así avanza el nuevo Puente Carretero. Foto: Fernando Nicola

Qué se está haciendo ahora: hormigonado y estructura

En los frentes activos se trabaja con hormigonado sobre componentes clave del puente. En obra se ven claramente los vanos en proceso y la secuencia estructural típica: pilotes que sostienen cada pila, columnas que elevan la carga y cabezales que vinculan el conjunto.

A la par, se hormigonan dinteles y se colocan las “perillosas”, las piezas cuadradas que se instalan por encima de la viga, en el sector superior del armado, como parte del cierre y conformación de la estructura donde se trabaja.

En este tramo no se trata de movimientos de tierra como eje central, sino de ejecución estructural: más hormigón, más piezas montadas y más continuidad en el armado del puente.

Desde el drone de El Litoral: así avanza el nuevo Puente Carretero. Foto: Fernando Nicola

La última medición: 30% y más de la mitad de las pilas

El último parte de avances, difundido hace un mes, informaba que la obra alcanzaba el 30% de ejecución. En ese reporte, el Ministerio de Obras Públicas precisó que ya estaban concluidas 31 de las 42 pilas previstas, con una composición de tres pilotes, tres columnas y un cabezal por cada una.

El mismo informe detallaba 123 de 136 pilotes ejecutados, 107 de 136 columnas hormigonadas y 15 de 215 vigas ya montadas, junto con el inicio de la colocación de prelosas prefabricadas.

Desde el drone de El Litoral: así avanza el nuevo Puente Carretero

Desde el drone de El Litoral: así avanza el nuevo Puente Carretero

Vigas, vanos y continuidad del montaje

Con el foco puesto ahora en hormigonado y colocación de vigas, el avance apunta a completar más tramos de vanos, consolidar apoyos y sostener una secuencia que permita seguir sumando metros de tablero en los próximos frentes.

El nuevo viaducto es una obra estratégica para el área metropolitana: busca descomprimir el tránsito del enlace actual, mejorar la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé y reforzar la conectividad vial en un corredor clave de la región.

