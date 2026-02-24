Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: avanzan las tareas de hormigonado y el montaje de vigas

La obra del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé mantiene su ritmo de construcción y sumó nuevas tareas concentradas en la estructura: hormigonado en pilas, pilotes, columnas y dinteles, además del avance en la colocación de vigas.
A un mes del último parte de avance, la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé sostiene el ritmo con frentes de hormigonado en pilas, pilotes, columnas y dinteles, además del montaje de vigas y la colocación de “perillosas”.
Se trata de trabajos que consolidan los vanos del viaducto y apuntalan el corazón técnico de la obra, a un mes del último reporte oficial que ubicaba el progreso general en torno al 30%, con más de la mitad de las pilas ejecutadas.
En los frentes activos se trabaja con hormigonado sobre componentes clave del puente. En obra se ven claramente los vanos en proceso y la secuencia estructural típica: pilotes que sostienen cada pila, columnas que elevan la carga y cabezales que vinculan el conjunto.
A la par, se hormigonan dinteles y se colocan las “perillosas”, las piezas cuadradas que se instalan por encima de la viga, en el sector superior del armado, como parte del cierre y conformación de la estructura donde se trabaja.
En este tramo no se trata de movimientos de tierra como eje central, sino de ejecución estructural: más hormigón, más piezas montadas y más continuidad en el armado del puente.
El último parte de avances, difundido hace un mes, informaba que la obra alcanzaba el 30% de ejecución. En ese reporte, el Ministerio de Obras Públicas precisó que ya estaban concluidas 31 de las 42 pilas previstas, con una composición de tres pilotes, tres columnas y un cabezal por cada una.
El mismo informe detallaba 123 de 136 pilotes ejecutados, 107 de 136 columnas hormigonadas y 15 de 215 vigas ya montadas, junto con el inicio de la colocación de prelosas prefabricadas.
Con el foco puesto ahora en hormigonado y colocación de vigas, el avance apunta a completar más tramos de vanos, consolidar apoyos y sostener una secuencia que permita seguir sumando metros de tablero en los próximos frentes.
El nuevo viaducto es una obra estratégica para el área metropolitana: busca descomprimir el tránsito del enlace actual, mejorar la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé y reforzar la conectividad vial en un corredor clave de la región.