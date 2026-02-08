Santo Tomé acelera una obra clave para garantizar agua potable segura en toda la ciudad

Desde el Ministerio de Obras Públicas se informó que los trabajos para transformar el sistema de provisión de agua potable en el sector suroeste de Santo Tomé avanzan a ritmo sostenido.
La Provincia avanza con la optimización del sistema en el sector suroeste, con un 50 % de ejecución, nueva planta de tratamiento, reservas propias y un servicio que asegura calidad, continuidad y cobertura para miles de vecinos.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el impacto de la inversión: “Estamos ejecutando obras que cambian el día a día de la gente. En cada localidad que visitamos, la prioridad del gobernador Maximiliano Pullaro es la misma: terminar las obras que mejoran la salud y el bienestar. Aquí en Santo Tomé, la decisión política es clara: invertir en infraestructura para que el crecimiento de la ciudad sea ordenado y con servicios que funcionen de verdad”.
Asimismo, el ministro aseguró que: “En Santa Fe no nos detenemos; seguimos apostando a la obra pública como una herramienta para generar empleo y dinamizar la economía local. Aquí en Santo Tomé no solo impulsamos la creación de un puente histórico como es el nuevo Carretero, la remodelación de un centro de salud, la construcción de viviendas o las mejoras de los accesos norte. Esta planta de tratamiento es una respuesta concreta a una necesidad que no podía esperar más, y es parte de un plan integral que busca atender las deudas de infraestructura en todo el territorio santafesino”.
La intervención se centra en independizar y fortalecer la red preexistente de agua potable para asegurar un suministro confiable a más de 6.000 vecinos. A través de una inversión estratégica, el Gobierno Provincial busca resolver problemas históricos de presión y calidad físico-química del recurso en la zona.
En sintonía, el senador Julio “Paco” Garibaldi señaló: “Es fundamental el trabajo articulado que venimos haciendo entre el Senado, el Ministerio y el municipio. Estas son las posibilidades que se abren cuando hay un equipo que gestiona pensando en el vecino. Desde nuestro lugar, seguiremos impulsando cada obra que signifique un progreso real para el departamento La Capital, porque el agua potable es un derecho que no admite más demoras”.
Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, resaltó el valor de la gestión compartida: “Para los vecinos del suroeste, esta obra es un antes y un después. Durante mucho tiempo gestionamos y esperamos una solución de fondo para los problemas de calidad del agua. Hoy, gracias a que el Gobierno Provincial escuchó nuestro reclamo y nos acompaña activamente, no solo vemos avanzar con rapidez la obra del Puente Carretero, sino también estamos observando cómo las máquinas trabajan en una planta que traerá tranquilidad y salud a miles de familias”.
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, brindó las precisiones técnicas de la obra. Explicó que “terminamos de instalar una planta de tratamiento específica para la remoción de hierro y manganeso, lo que eliminará la turbidez y el sabor metálico que afectaba a la red. Ya concretamos la nueva perforación y la colocación de cisternas de almacenamiento. La llegada de la planta al predio anticipa que, en breve, el sector donde se desarrolla la intervención contará con agua potable de mayor calidad, fortaleciendo el sistema de provisión, la infraestructura sanitaria local y la calidad de vida de más de 6.000 habitantes de Santo Tomé”, aseguró el funcionario.
“Además -continuó-, el sistema contará con un grupo electrógeno propio y casillas de control para asegurar que, aun ante una falla eléctrica, los vecinos no se queden sin servicio”.
La intervención prevé además un sistema de desagües cloacales para los líquidos de limpieza de filtros, garantizando una operatividad sustentable.