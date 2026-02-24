Se hacía llamar "Gina"

Investigan denuncia por grooming a una niña de 8 años en Colastiné

La madre de la menor radicó la denuncia en la Comisaría 28ª tras detectar amenazas vinculadas al envío de imágenes por TikTok. La niña habría enviado fotos y un video antes de que comenzaran las presiones.