Una pareja quedó detenida por atacar a tiros a un menor en Reconquista
Son un hombre de 27 años cuyas iniciales son EJL y su pareja, una mujer de 31 años e iniciales TQ. De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a raíz de que se negó a seguir realizando actividades vinculadas a la venta de droga al menudeo para el imputado. El fiscal a cargo de la investigación es Sebastián Galleano.
Prisión preventiva para una pareja acusada de balear a un adolescente en Reconquista
Un hombre de 27 y su pareja, una mujer de 31, quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se los investiga por disparar con un arma de fuego a un adolescente menor de edad en Reconquista. Así lo dispuso la jueza Claudia Bressán, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia que se llevó a cabo esta mañana en los tribunales reconquistenses.
El funcionario del MPA sostuvo que “pedimos la prisión preventiva de las dos personas porque entendemos que, en esta instancia procesal, existen elementos suficientes para sostener la participación de las dos personas en el hecho ilícito que investigamos”.
“También sostuvimos que la libertad de las personas investigadas implicaría riesgos para la víctima y para el desarrollo de la investigación”, remarcó Galleano y valoró que “la jueza entendió nuestro planteo, rechazó la propuesta de medidas alternativas que ofreció la Defensa e hizo lugar a la prisión preventiva”.
Disparos
El caso se enmarca dentro de los objetivos priorizados en la política de persecución penal de la Fiscalía General del MPA. En tal sentido, el fiscal explicó que “el hecho que investigamos está vinculado a la erradicación de violencias altamente lesivas con relación al microtráfico” y precisó que “la víctima fue atacada a raíz de que se negó a seguir vinculado al imputado a través de la venta de droga al menudeo”.
“El ataque al adolescente fue cometido alrededor de las 16:00 del domingo 1 de marzo pasado en inmediaciones de calle 68 entre calle 21 y Mitre”, informó el fiscal. “La víctima circulaba en bicicleta cuando fue interceptada por los imputados, que se desplazaban en una moto conducida por la mujer, mientras el hombre iba como acompañante”, puntualizó.
Según detalló Galleano, “desde la moto efectuaron al menos seis disparos con un revólver calibre 22”.
El fiscal informó que “el adolescente debió ser trasladado al Hospital Central de Reconquista, donde se constató que uno de los disparos había impactado en una de sus piernas, mientras que tenía esquirlas en la otra pierna”.
Calificaciones penales
Galleano le atribuyó a las dos personas investigadas la coautoría de los delitos de coacción agravada (por el uso de arma); lesiones leves agravadas (por el uso de arma de fuego) y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.