Judiciales

Una pareja quedó detenida por atacar a tiros a un menor en Reconquista

Son un hombre de 27 años cuyas iniciales son EJL y su pareja, una mujer de 31 años e iniciales TQ. De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a raíz de que se negó a seguir realizando actividades vinculadas a la venta de droga al menudeo para el imputado. El fiscal a cargo de la investigación es Sebastián Galleano.