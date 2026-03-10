Más obras en el norte santafesino: confirman la repavimentación de la Ruta 83-S

El gobernador Maximiliano Pullaro anticipó que el Gobierno Provincial llevará a cabo la reconstrucción de 15 kilómetros de la Ruta 83s que une la Ruta Nacional 11 con la comunidad de La Gallareta.
Este martes 10, a las 18, el Gobierno Provincial abrirá las ofertas en el Centro Recreativo Bartolomé Mitre de La Gallareta para construir esta obra vial que hace tiempo se necesitaba en la región.
El gobernador Maximiliano Pullaro anticipó que el Gobierno Provincial llevará a cabo la reconstrucción de 15 kilómetros de la Ruta 83s que une la Ruta Nacional 11 con la comunidad de La Gallareta.
El presupuesto actualizado que afrontará la Provincia será mayor a 3.235 millones de pesos. Este proyecto va a mejorar la seguridad vial y a potenciar la conectividad productiva del departamento Vera.
Al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia de la obra y su inversión.
“Es una obra que el norte santafesino esperaba hace años. En Santa Fe no nos detenemos; porque aquí invertimos fondos propios para generar crecimiento, desarrollo y atender las necesidades de infraestructura de cada localidad. Cuando no hay corrupción en el Estado, las obras públicas aparecen”.
Y agregó que “esta intervención de 15 kilómetros en la Ruta 83-S no sólo va a mejorar la seguridad de quienes transitan a diario, sino que va a aportar empleo e impulso directo a las economías regionales. Tenemos el compromiso de transformar la realidad de los santafesinos con hechos concretos, optimizando la conectividad en cada rincón de la provincia”.
Para repavimentación y reparación integral de la Ruta Nº 83s, los trabajos contemplan la reconstrucción de los sectores más deteriorados mediante reciclado de calzada y nueva carpeta asfáltica, bacheo profundo, sellado de fisuras y la instalación de nuevas luminarias LED en el acceso a La Gallareta, con un plazo de ejecución de 8 meses.
La obra se divide en dos frentes: en los sectores críticos se realizará un reciclado in situ para obtener una base de 25 cm con nueva carpeta asfáltica, mientras que en las zonas con mejor desempeño se hará bacheo y sellado de fisuras.
Además, la obra incluye el desmalezado de cunetas y la iluminación del acceso para garantizar un servicio vial integral.