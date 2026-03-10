Departamento San Martín

El Trébol homenajeó a mujeres de la ciudad y presentó la muestra "Marzo con M de Mujer"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de El Trébol realizó una jornada con homenajes a vecinas destacadas, la inauguración de la muestra artística “Marzo con M de Mujer” y diversas actividades culturales abiertas a la comunidad.