El Trébol homenajeó a mujeres de la ciudad y presentó la muestra "Marzo con M de Mujer"

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad llevó adelante una jornada especial que incluyó reconocimientos a mujeres de la ciudad y propuestas culturales abiertas a la comunidad.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de El Trébol realizó una jornada con homenajes a vecinas destacadas, la inauguración de la muestra artística “Marzo con M de Mujer” y diversas actividades culturales abiertas a la comunidad.
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad llevó adelante una jornada especial que incluyó reconocimientos a mujeres de la ciudad y propuestas culturales abiertas a la comunidad.
En primer lugar, se realizó el descubrimiento de dos nuevas placas en el Paseo de la Mujer, un espacio creado para destacar a vecinas que han dejado su huella en la historia local. En esta oportunidad, el reconocimiento fue para Edell de Degano y Gloria Brero de Garnero, mujeres recordadas por su compromiso y aporte a la sociedad trebolense.
Seguidamente, y en una actividad conjunta entre la Municipalidad y la Biblioteca Popular “Domingo Píccolo”, se inauguró en el Museo Municipal la muestra “Marzo con M de Mujer”, una exposición que reúne pinturas, esculturas y fotografías realizadas por artistas locales.
La secretaria de Coordinación y Gestión Pública, Viviana Heredia, destacó el trabajo conjunto para concretar estas propuestas. “Como todos los años, la Municipalidad, en conjunto con el Consejo de la Mujer, realiza distintas actividades. Estas, las de hoy, fueron puntualmente de la Municipalidad y una de ellas, en conjunto con la Biblioteca”, expresó.
En ese sentido, explicó que la jornada comenzó con el reconocimiento a mujeres de la comunidad y continuó con la apertura de la muestra artística.
“En principio, se descubrieron dos placas de mujeres que tuvieron algún tipo de injerencia en nuestra sociedad: Edell de Degano y Gloria Brero de Garnero. Y luego, se inauguró la muestra ‘Marzo con M de Mujer’ en el Museo, que en realidad es una iniciativa de Biblioteca, a partir de la cual la institución va a dar comienzo a una serie de actividades que se van a generar a lo largo del mes en el marco del Día de la Mujer”, señaló.
La funcionaria, también recordó el origen del Paseo de la Mujer, impulsado al inicio de la actual gestión municipal.
“Desde que se inició la gestión de Natalia Sanchez, cuando nos tocó el primer 8 de marzo, decidimos comenzar con este camino que se llama ‘Paseo de la Mujer’, en donde año a año vamos sumando de a dos placas de distintas mujeres ya fallecidas, que son mujeres que rompieron el molde, que fueron importantes en la vida de muchas personas. Quizás no eran las más preparadas o no tenían que tener alguna cualidad determinada, sino mujeres simples que hayan marcado la vida de la sociedad trebolense”, afirmó.
Por su parte, la intendente Natalia Sanchez reflexionó sobre el significado de la fecha y el valor de reconocer el aporte de las mujeres a lo largo de la historia.
“Conmemoramos un día tan especial con mujeres en todos sus estilos, en todas sus épocas; todas mujeres que han marcado, han puesto un mojón en algún momento de la historia y han hecho que hoy la igualdad sea una realidad. Cosas extraordinarias que han hecho mujeres desde la simpleza o, en su momento, desde el silencio y la no visibilidad. Y hoy, poniendo todos nuestros esfuerzos para que se sigan abriendo camino”, expresó.
En ese marco, también subrayó que aún quedan desafíos por delante en materia de igualdad. “Ocho mujeres intendentes de 64 ciudades en Santa Fe, hablan de que sigue la desigualdad y que hay que seguir luchando por los no estigmas a aquellas mujeres que deciden emprender un camino diferente y de liderazgo”, agregó
La jornada, contó además con una actividad del Punto Violeta, donde algunas de las alumnas que recientemente finalizaron el curso “Peluquería básica – Peinado y corte femenino” realizaron una demostración de peinados, compartiendo con el público parte de lo aprendido durante la capacitación.
El 20 del corrientes, el Municipio organizará el 3° Congreso regional de la mujer, bajo el lema "Mujeres que inspiran".
Disertarán Delfina Irusta, fundadora de la Red de Innovación local (RIL); Vanina Brancatto, secretaria de hacienda de Arroyo Seco y artista y la ex diputada nacional Alicia Tate.