Buscan poner en marcha el GIRSU 5J para mejorar la gestión de residuos en el sur santafesino

La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Ambiente se reunió con intendentes y presidentes comunales que conforman el Consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Microrregión 5J en la Planta de Tratamiento de Venado Tuerto.
Galnares expresó que el objetivo del encuentro fue poner en marcha el GIRSU 5J para avanzar en la erradicación de los basurales a cielo abierto en el sur provincial y detalló que se trata del primero de cuatro encuentros planificados para este año.
Durante la reunión se dialogó sobre la infraestructura disponible y las necesidades a cubrir por parte de cada localidad. Al respecto, Galnares señaló: “Trazamos metas y establecimos fechas para poner en funcionamiento los proyectos locales y coordinar acciones con el Consorcio, con el objetivo final de avanzar en la erradicación de los basurales a cielo abierto en el sur de la provincia”.
“En Santa Fe hay más basurales a cielo abierto que localidades. Es una problemática en la que vengo trabajando y que requiere una articulación permanente entre el gobierno provincial y los gobiernos locales. Se necesita presupuesto, infraestructura, pero especialmente una planificación estratégica, con objetivos y metas claras que incluyan necesariamente educación ambiental y una comunicación permanente con los vecinos”, expresó la legisladora.
Cabe recordar que en 2022 un incendio provocó pérdidas totales en el GIRSU. A partir de ese hecho, se construyó una nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Gracias a la donación de la familia Iraola, que aportó 180 millones de pesos, fue posible reconstruir y ampliar el predio.
La diputada Galnares se reunió con gobiernos del sur santafesino. Foto: Gentileza.
A mediados de 2024, en Venado Tuerto, el Voluntariado de Reciclar Venado lanzó la campaña “Objetivo Cierre Basural”, una iniciativa que marcó un antes y un después y que permitió avanzar hasta el momento en el saneamiento del 30% del basural de la ciudad.
A modo de reflexión final, Galnares afirmó: “La experiencia que obtengamos del GIRSU 5J es muy importante porque estoy convencida de que va a inspirar a otros consorcios de Santa Fe. Se trata de dar respuestas conjuntas a un problema ambiental de escala local e impacto provincial. Entre las localidades que integran el GIRSU 5J hay comunas muy disímiles en su composición poblacional: algunas han avanzado mucho en la separación de residuos y en el manejo sostenible de los mismos, y otras están comenzando ese camino. El desafío que tenemos por delante es coordinar el trabajo entre todas estas localidades y potenciar el reciclaje y el compostaje para ir disminuyendo los porcentajes de residuos que llegan a disposición final”.
Del encuentro participaron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y los presidentes comunales de La Chispa, Cristian Bustamante; de Maggiolo, Juan Fetter; de San Eduardo, Nabil Simonovich; de San Francisco, Ignacio Freytes; de Carmen, Walter Czelada; y de Elortondo, Ángelo Yocco.
También participaron, por el municipio de Venado Tuerto, la subsecretaria de Gestión Participativa, Ana Inés Acosta; el coordinador de Participación Ambiental, Sebastián Urreta; integrantes del equipo de la Planta de Tratamiento de Residuos, Leandro Cingolani y Pablo Serafini; y representantes de la localidad de Chapuy.