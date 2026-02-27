En toda la provincia

Paso clave de Galnares: la marcha san lorenzo a un paso de ser obligatoria

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto, impulsado por la diputada Sofía Galnares y acompañado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, que busca revalorizar su origen santafesino y fortalecer su dimensión histórica y educativa.