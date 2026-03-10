La Escuela Agrotécnica de El Trébol sumó nuevas aulas con apoyo del programa provincial 1000 Aulas

En la mañana del lunes se inauguró un nuevo aulario en la Escuela Agrotécnica de la ciudad de El Trébol, que incluye una de las aulas correspondientes al programa provincial Programa 1000 Aulas, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
La escuela que cumple 5 años, de la UNR, tuvo un emotivo acto con la presencia del Ministro Goity, el rector Franco Bartolacci, el senaqdor Esteban Motta y la intendente Natalia Sanhez.
El acto contó con una gran convocatoria de la comunidad educativa, con la presencia de padres, docentes, integrantes de la comisión de Agrotec y alumnos que acompañaron la presentación de la nueva infraestructura.
Entre las autoridades presentes estuvieron el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el ministro de Educación de la provincia, José Goity; el senador departamental, Esteban Motta; la intendente de la ciudad, Natalia Sanchez; y la directora del establecimiento, Graciela Mandolini.
La ceremonia estuvo cargada de emoción y reconocimiento al crecimiento que ha tenido la institución, con una fuerte presencia de funcionarios del gobierno provincial y representantes de la UNR.
Durante su discurso, la intendente Natalia Sánchez destacó el acompañamiento de la comunidad: “En El Trébol pasan cosas maravillosas. Gracias a toda la comunidad, al senador Esteban Motta, al Gobierno de Santa Fe, a la UNR y a su rector Franco Bartolacci. En pocos años, esta escuela es una realidad en infraestructura y educación”.
Por su parte, el senador Esteban Motta remarcó el alcance del programa provincial: “Llegamos con el Programa 1000 Aulas como a otras seis escuelas de la ciudad y a 20 en el departamento San Martín. Estamos felices de trabajar mancomunadamente pensando en la educación”.
En tanto, el ministro José Goity felicitó a los responsables de la institución y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la educación técnica.
“Esta provincia es pujante, productora e innovadora. Por eso debemos invertir en educación y generar estos espacios para los jóvenes”, expresó.
A su turno, el rector Franco Bartolacci recordó los comienzos del proyecto educativo en la ciudad.
“Cada vez que pienso que hace poquitos años todo comenzó con un mensaje de texto de la intendente Natalia Sánchez pidiendo que atienda a un grupo de padres que quería una escuela agrotécnica para El Trébol. Fue en enero y en marzo ya estaba funcionando. El crecimiento en tan pocos años fue increíble”.
La ceremonia culminó con el tradicional corte de cinta y el aplauso de todos los presentes, en un acto que reflejó el compromiso conjunto de la comunidad, el gobierno provincial y la universidad pública con el desarrollo educativo de la región.