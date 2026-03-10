Educación y crecimiento

La Escuela Agrotécnica de El Trébol sumó nuevas aulas con apoyo del programa provincial 1000 Aulas

La escuela que cumple 5 años, de la UNR, tuvo un emotivo acto con la presencia del Ministro Goity, el rector Franco Bartolacci, el senaqdor Esteban Motta y la intendente Natalia Sanhez.