Fuerte explosión en instalaciones de la EPE provocó un apagón en Venado Tuerto y localidades de la región

Una fuerte explosión se produjo este lunes por la noche, aproximadamente a las 22:25 horas, en una instalación eléctrica de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) situada a la vera de la ruta nacional 8, en la intersección con El Zapallar, camino a San Eduardo.
Mirá tambiénHallaron una granada dentro de la Fiscalía de San Jorge
Como consecuencia del incidente, Venado Tuerto y un número importante de localidades cercanas quedaron sin suministro eléctrico, generando preocupación entre los vecinos y usuarios del sistema eléctrico regional.
Hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial de la empresa que precise las causas de la falla ni el alcance total del corte.
Intervención de bomberos
Tras la explosión, dotaciones de bomberos se dirigieron al lugar para verificar la situación y descartar la presencia de fuego en las instalaciones.
Mirá tambiénCamioneta perdió el control y atropelló a espectadores en un trompódromo en Misiones
Según el parte emitido por el personal interviniente, al arribar encontraron una habitación perteneciente a la EPE completamente llena de humo.
“Llegado al lugar se trataba de una habitación perteneciente a la Empresa Provincial de Energía que se encontraba totalmente llena de humo. Se procedió a verificar la misma no hallando foco ígneo y se realizó ventilación natural”, señalaron desde el cuerpo de bomberos.
Luego de las tareas de inspección y ventilación del sector, el lugar quedó bajo la responsabilidad del personal técnico de la EPE, que continuó con las tareas de control y evaluación del sistema.
Restablecimiento del servicio
Mirá tambiénConcientización vial: comenzó en Pilar el programa "Un abrazo salva vidas"
El apagón se extendió durante varias horas y el suministro eléctrico comenzó a regresar de manera gradual avanzada la madrugada, según reportaron usuarios de Venado Tuerto y otras localidades del sur santafesino.
Se aguarda que la empresa provincial emita un informe técnico oficial que permita determinar las causas de la explosión y el impacto que tuvo el incidente en la red eléctrica regional.