En el sur santafesino

Fuerte explosión en instalaciones de la EPE provocó un apagón en Venado Tuerto y localidades de la región

Una explosión registrada este lunes por la noche en una instalación de la Empresa Provincial de la Energía sobre la ruta nacional 8 provocó un extenso apagón que afectó a Venado Tuerto y a varias localidades del sur santafesino.