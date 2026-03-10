Hallaron una granada dentro de la Fiscalía de San Jorge

Un inesperado hallazgo alteró la rutina judicial en la ciudad de San Jorge durante la mañana del lunes. En el interior de una dependencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) apareció un artefacto que, a simple vista, tenía las características de una granada de mano.
El descubrimiento activó de inmediato un operativo de seguridad y obligó a la intervención de especialistas de la Brigada de Explosivos de Santa Fe, quienes finalmente retiraron el objeto para su análisis.
Revisión de evidencias
El episodio se registró cerca de las 11.20 en el edificio ubicado en avenida Alberdi al 1100, donde funciona la Unidad Fiscal N° 150 del MPA en la ciudad de San Jorge, departamento San Martín.
Según trascendió, el elemento fue encontrado durante tareas internas de relevamiento y control de efectos secuestrados vinculados a una investigación penal preparatoria que ya había sido desestimada.
En medio de esa revisión, el personal detectó un objeto con apariencia de granada, lo que generó inmediata preocupación entre los funcionarios judiciales.
Intervención de especialistas
Ante la situación, desde la fiscalía se solicitó colaboración a la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional I, cuyos efectivos se trasladaron hasta San Jorge a bordo del móvil policial correspondiente.
Al arribar al lugar, los especialistas fueron recibidos por el fiscal adjunto Carlos Alberto Zoppegni, del departamento San Martín, Distrito Judicial N° 11.
Tras una primera inspección técnica, los uniformados confirmaron que se trataba de una granada FMK-2, pintada de negro brillante y con vestigios de haber tenido originalmente color amarillo.
Sin detonador y con carga a determinar
De acuerdo con las primeras observaciones, el artefacto carecía de detonador y de algunas piezas clave, lo que reduce su capacidad operativa inmediata.
Los especialistas también indicaron que la carga interna no parecía corresponder al compuesto B, mezcla explosiva que combina RDX y TNT y que suele utilizarse en este tipo de dispositivos militares.
Como parte del protocolo de seguridad, la granada fue secuestrada y trasladada a la base de la Brigada de Explosivos en Santa Fe, donde será sometida a un despiece completo y a pericias técnicas para determinar con precisión su composición y estado.
El artefacto permanecerá allí hasta su disposición final, mientras se intenta reconstruir cómo llegó a formar parte del material almacenado en la dependencia judicial.