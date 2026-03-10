Venado Tuerto

Confirmaron la condena a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de Geovani Herrera León

La Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto confirmó la condena a 25 años de prisión contra Marcelo Luis Durán por el secuestro y asesinato del ciudadano colombiano Geovani Herrera León, ocurrido en abril de 2022. La defensa había pedido la nulidad del proceso.