Camioneta perdió el control y atropelló a espectadores en un trompódromo en Misiones
El accidente ocurrió durante una exhibición de camionetas y tractores en un circuito de barro en El Soberbio. El momento quedó registrado por asistentes y los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
Ocurrió durante una exhibición de vehículos 4x4 y tractores en El Soberbio.
Un accidente generó preocupación este sábado por la tarde durante una exhibición automovilística realizada en la localidad misionera de El Soberbio. Una camioneta 4x4 perdió el control mientras realizaba una maniobra en el circuito y terminó embistiendo a un grupo de personas que observaba la actividad.
El hecho ocurrió en un trompódromo montado a un costado de la Ruta Costera 2, en el sector conocido como Capín Largo. El momento quedó registrado por asistentes y los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud de los espectadores que resultaron afectados.
El momentodel accidente
El incidente ocurrió durante la primera jornada de la actividad, organizada por el grupo Tropa dos Brutos. En medio de una demostración de conducción sobre barro, una camioneta Ford Ranger 4x4 derrapó, perdió estabilidad y terminó desviándose de la pista.
El vehículo subió un terraplén y avanzó directamente hacia el sector donde se encontraba el público que seguía la exhibición.
De acuerdo con las imágenes que circularon posteriormente, la camioneta impactó contra al menos dos personas que estaban ubicadas detrás de una cinta de peligro que funcionaba como única barrera entre el circuito y los espectadores.
Las grabaciones no permiten confirmar si alguien quedó atrapado debajo del vehículo.
Incertidumbresobre los heridos
Tras el choque, el clima en el predio cambió rápidamente y generó preocupación entre quienes se encontraban presentes en el lugar.
Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre la cantidad de personas heridas ni sobre la gravedad de las posibles lesiones. Tampoco se informó si hubo traslados a centros de salud cercanos.
Los videos del momento continuaron replicándose en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron sorpresa por lo ocurrido.
Pruebas yactividades para el público
La jornada formaba parte de un encuentro que reunía a conductores de camionetas y tractores para realizar pruebas de manejo y destreza en un circuito especialmente preparado con barro.
El predio contaba con dos pistas diferenciadas: una destinada a camionetas y otra para tractores. Además de las exhibiciones, el evento ofrecía distintas propuestas para los asistentes, como juegos para niños, música en vivo y espacios de baile.
Una camioneta perdió el control en un trompódromo y atropelló a espectadores.
Los organizadores también habían anunciado premios que alcanzaban los dos millones de pesos, destinados tanto a participantes como a parte del público.
Medios locales indicaron que este tipo de encuentros se volvió cada vez más frecuente en la provincia de Misiones. En los últimos meses se realizaron actividades similares en localidades como Jardín América y San Vicente.
En cuanto al acceso al evento, las entradas tenían un valor que oscilaba entre los 15.000 y los 20.000 pesos. Además, quienes ingresaban con conservadoras debían abonar un adicional.