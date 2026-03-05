#HOY:

Bomberos rescataron a una mujer que cayó tres metros en un canal en Mendoza

La víctima, de 39 años, se precipitó al Canal Cacique Guaymallén tras el desmoronamiento del terreno y fue rescatada mediante un operativo con cuerdas y técnicas de descenso vertical en Las Heras.

El rescate se logró mediante maniobras con cuerdas, arneses y un sistema de anclaje especial.El rescate se logró mediante maniobras con cuerdas, arneses y un sistema de anclaje especial.
Efectivos del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza rescataron este miércoles a una mujer de 39 años que cayó al interior del Canal Cacique Guaymallén, en el barrio Ujemvi, departamento de Las Heras. La víctima se precipitó desde una altura aproximada de tres metros y quedó atrapada en el cauce.

El episodio generó un rápido despliegue de personal especializado, que trabajó en el lugar para ponerla a salvo sin que sufriera lesiones de gravedad.

Cómo ocurrió la caída

De acuerdo con la información difundida, la mujer caminaba por el borde del zanjón cuando una parte del terreno cedió. El desmoronamiento provocó un socavón que la hizo caer al agua.

El hecho ocurrió en una zona cercana a viviendas del barrio Ujemvi. Tras el accidente, la mujer logró resguardarse entre el sector derrumbado y una piedra, lo que le permitió mantenerse a salvo hasta la llegada de los rescatistas.

Rescatan a una mujer que cayó al canal Cacique GuaymallénRescatan a una mujer que cayó al canal Cacique Guaymallén

Operativo de rescate

Los bomberos montaron un operativo en el lugar para garantizar condiciones seguras de trabajo. Primero improvisaron una superficie firme utilizando una escalera, lo que permitió estabilizar el terreno inestable.

Luego, mediante técnicas de rescate vertical, dos efectivos descendieron con cuerdas hasta el interior del canal. Equiparon a la mujer con arnés, chaleco y un sistema de sujeción para poder izarla de manera controlada.

La intervención se desarrolló sin mayores complicaciones y la víctima fue retirada del canal con éxito.

Un canal clave para la provincia

El Canal Cacique Guaymallén es una infraestructura hídrica fundamental para la provincia de Mendoza. Cumple funciones de riego y desagüe aluvional, y atraviesa el área metropolitana del Gran Mendoza de sur a norte.

Debido a su extensión y a las características de sus márgenes, las autoridades suelen recomendar precaución al circular por sus alrededores, especialmente en sectores donde el terreno puede presentar inestabilidad.

