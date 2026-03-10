#HOY:

Investigan un incendio que afectó 100 hectáreas del Parque Nacional Río Pilcomayo

Brigadistas y guardaparques trabajaron durante toda la madrugada para contener el fuego en la zona conocida como Chacra Cue, dentro del área protegida, en Formosa.

Las tareas se prolongaron hasta la madrugada. Foto: @ParquesOficialLas tareas se prolongaron hasta la madrugada. Foto: @ParquesOficial
Un incendio forestal afectó unas 100 hectáreas de pastizales en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa, y obligó a un intenso operativo de brigadistas y guardaparques que se extendió durante toda la madrugada hasta lograr su contención.

Foto: @ParquesOficialFoto: @ParquesOficial

El fuego fue detectado alrededor de las 20 del domingo en la zona conocida como Chacra Cue, dentro del área protegida. Según informaron desde el parque, el incendio sería de origen presuntamente intencional.

Operativo durante toda la madrugada

El combate del fuego estuvo a cargo de una brigada del parque integrada por 10 agentes y 4 guardaparques, quienes trabajaron sin descanso para evitar que las llamas se expandieran hacia otras áreas del ecosistema.

Las tareas se prolongaron durante toda la noche y lograron contener el incendio cerca de las 5 de la mañana.

Foto: @ParquesOficialFoto: @ParquesOficial

Para enfrentar el foco ígneo, los equipos utilizaron herramientas manuales y contaron con el apoyo logístico de tres camionetas, un tractor y un dron, que realizó sobrevuelos para monitorear la evolución del fuego y garantizar la seguridad del personal en terreno.

Focos completamente controlados

Tras varias horas de trabajo y vigilancia, las autoridades confirmaron que a las 10 de la mañana los focos activos quedaron completamente controlados.

Foto: @ParquesOficialFoto: @ParquesOficial

El área afectada corresponde a un polígono de aproximadamente 100 hectáreas de pastizales, uno de los ambientes característicos del parque nacional ubicado en el noreste argentino.

El Parque Nacional Río Pilcomayo es una de las áreas protegidas más importantes del norte del país y resguarda una gran diversidad de fauna y flora del ecosistema chaqueño y de los humedales asociados al río que le da nombre.

Las autoridades continúan evaluando el impacto ambiental del incendio y no descartan investigar el origen del fuego debido a los indicios de intencionalidad.

