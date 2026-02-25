Nueva unidad móvil para bomberos de La Criolla en el marco del plan provincial de Protección Civil
Los Bomberos Voluntarios de La Criolla recibieron una nueva unidad móvil de ataque rápido equipada para intervenciones en terreno. El acto fue encabezado por el senador provincial Rodrigo Borla y el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de respuesta ante emergencias en el departamento San Justo.
En un acto desarrollado en la localidad, autoridades provinciales y comunales concretaron la entrega de una camioneta de ataque rápido destinada al cuartel de bomberos voluntarios. La unidad cuenta con equipamiento específico para intervenciones en incendios forestales y otras contingencias que requieren rápida movilidad y capacidad operativa en zonas rurales.
La incorporación forma parte de una estrategia provincial de fortalecimiento de la Protección Civil, que en los primeros días de 2026 distribuyó equipamiento en distintas localidades del territorio santafesino.
Borla subrayó que la nueva camioneta representa “el complemento de un gran equipamiento para la protección civil en todo el departamento”, y recordó que semanas atrás ya se habían entregado herramientas e insumos a los cuerpos de bomberos de San Justo y Gobernador Crespo, principalmente para el combate de incendios forestales.
Un apoyo estratégico para el interior
Durante su intervención, el legislador puso el foco en la necesidad de reforzar la infraestructura de emergencias en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos.
“Este interior profundo es el que más necesita esta movilidad, necesita de la ambulancia, de esta camioneta, de nuestra policía y sus vehículos. Estamos muy contentos. Gracias Marcos, gracias a todo el equipo de Protección Civil y a los hombres y mujeres voluntarios que no tienen un sueldo porque justamente lo hacen por voluntad”, expresó.
El senador también destacó el rol de las comisiones directivas y el compromiso de quienes integran los cuerpos de bomberos, señalando que cada voluntario “ante la urgencia deja de lado sus actividades o su tiempo de familia para poder colaborar”.
Trabajo articulado
La entrega contó además con la presencia del presidente comunal de La Criolla, Polo Fernández, junto a representantes de instituciones intermedias y fuerzas vivas del distrito, en una muestra de respaldo institucional al sistema de emergencias local.
Desde el área provincial que conduce Escajadillo remarcaron que la distribución estratégica de equipamiento busca optimizar la capacidad de respuesta ante incendios rurales, eventos climáticos adversos y otras situaciones críticas que afectan con frecuencia a la región centro-norte de la provincia.
Con esta nueva unidad móvil, el departamento San Justo consolida un esquema de Protección Civil más robusto, sustentado en la inversión pública y en el compromiso solidario de los bomberos voluntarios, actores fundamentales en la primera línea de respuesta ante emergencias.