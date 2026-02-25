Borla destacó la inversión provincial

Nueva unidad móvil para bomberos de La Criolla en el marco del plan provincial de Protección Civil

Los Bomberos Voluntarios de La Criolla recibieron una nueva unidad móvil de ataque rápido equipada para intervenciones en terreno. El acto fue encabezado por el senador provincial Rodrigo Borla y el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de respuesta ante emergencias en el departamento San Justo.