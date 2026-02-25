Con casi 500 artistas en escena

San Lorenzo vivió tres noches históricas con su festival folclórico "Un canto a la libertad"

Con una convocatoria cercana a las 60 mil personas y la participación de casi 500 artistas, finalizó la 27ª edición del festival folclórico “San Lorenzo, un canto a la libertad” en el Campo de la Gloria. La propuesta combinó figuras consagradas con una masiva presencia de talentos locales y generó un significativo movimiento comercial, gastronómico y turístico en la ciudad.