San Lorenzo vivió tres noches históricas con su festival folclórico "Un canto a la libertad"

La ciudad de San Lorenzo volvió a convertirse en epicentro de la cultura popular con una nueva edición del festival folclórico “Un canto a la libertad”, desarrollado durante tres jornadas consecutivas en el emblemático Campo de la Gloria.
Con una convocatoria cercana a las 60 mil personas y la participación de casi 500 artistas, finalizó la 27ª edición del festival folclórico “San Lorenzo, un canto a la libertad” en el Campo de la Gloria. La propuesta combinó figuras consagradas con una masiva presencia de talentos locales y generó un significativo movimiento comercial, gastronómico y turístico en la ciudad.
El cierre del domingo estuvo a cargo de Juanjo Abregú y Ahyre, coronando una grilla artística de alto nivel que había comenzado el viernes 20 con las actuaciones de Maggie Cullen, Demi Carabajal y Peteco Carabajal junto a Riendas Libres.
El sábado 21 fue el turno de OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé, completando una programación que combinó artistas de trayectoria nacional con propuestas emergentes.
Uno de los datos más relevantes de esta 27ª edición fue la participación de casi 500 artistas, en su mayoría representantes locales. Solistas, bandas y academias de danza sanlorencinas tuvieron un rol central, consolidando al festival como una plataforma de visibilización y promoción para la producción cultural de la ciudad y la región.
El evento no solo ofreció espectáculos estelares, sino que también funcionó como un espacio de integración artística, donde la identidad folclórica se expresó en múltiples formatos y generaciones.
En paralelo a los shows musicales, una feria con más de 200 emprendedores y artesanos aportó dinamismo constante en los alrededores del predio. La masiva concurrencia —estimada en cerca de 60 mil personas a lo largo de las tres noches— tuvo un efecto directo en los sectores gastronómico, hotelero y comercial, que registraron niveles extraordinarios de actividad.
El intendente Leonardo Raimundo destacó el trabajo organizativo y el impacto integral del evento. “El enorme trabajo articulado de distintas áreas municipales permitió ofrecer espectáculos de calidad, a la altura de los grandes festivales del país”.
Asimismo, subrayó la dimensión económica de la convocatoria.
“La presencia de casi 60 mil personas a lo largo de las tres noches significó un impulso muy importante para los emprendedores, el turismo y el comercio local. Este festival no solo celebra nuestra identidad cultural, sino que también genera oportunidades concretas para nuestra gente”.
Con 27 ediciones consecutivas, “San Lorenzo, un canto a la libertad” reafirma su posicionamiento dentro del calendario cultural santafesino, integrando tradición, producción local y proyección turística.
La masiva participación y el nivel artístico alcanzado consolidan al encuentro como uno de los eventos folclóricos más relevantes de la región, fortaleciendo la identidad cultural y el desarrollo económico de la ciudad.