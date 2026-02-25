En el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez festeja sus 138 años con el "Festival de la Ciudad" en Plaza San Martín

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez celebrará su 138° aniversario con una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y protocolares que culminará con el tradicional “Festival de la Ciudad” en la Plaza San Martín. El evento contará con comparsas, artistas locales, feria de emprendedores y entrada libre y gratuita.