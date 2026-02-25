Villa Gobernador Gálvez festeja sus 138 años con el "Festival de la Ciudad" en Plaza San Martín
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez celebrará su 138° aniversario con una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y protocolares que culminará con el tradicional “Festival de la Ciudad” en la Plaza San Martín. El evento contará con comparsas, artistas locales, feria de emprendedores y entrada libre y gratuita.
Habrá “Noche de Colectividades” con propuestas gastronómicas y artísticas, “Festival de la ciudad” con músicos locales y comparsas.
El próximo 25 de febrero, Villa Gobernador Gálvez conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. En ese marco, la Municipalidad organizó una programación especial que incluye propuestas educativas, deportivas y culturales en distintos puntos del ejido urbano, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Comercio e Industria (ACI) y empresas locales.
Las actividades comenzarán el mismo 25 por la mañana con un acto protocolar, mientras que el viernes 27 desde las 18 horas se desarrollará el esperado “Festival de la Ciudad” en la emblemática Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Mitre y Oppici.
El intendente Alberto Ricci destacó el valor simbólico de la fecha. “Esta es una fecha muy significativa para los villagalvenses, porque cada 25 de febrero celebramos nuestra fundación; y en ese sentido, tenemos planificada una agenda con actividades que inicia el mismo 25 a la mañana con un acto protocolar, y continúa el viernes 27 con el ‘Festival de la Ciudad’”.
Comparsas, música y cultura popular
La propuesta artística del festival tendrá una fuerte impronta carnavalesca y popular. El público podrá disfrutar de la presentación de las comparsas Arizú, Fonaverá y La Magia del Carnaval, que aportarán color, ritmo y despliegue coreográfico a la celebración.
En el escenario también se presentarán artistas locales: Lupe Ferreyra, con un repertorio de chamamé, y el grupo de cumbia “La Arrasadora”, sumando diversidad musical para todos los gustos.
Además, habrá feria de artesanías y emprendedores locales, junto con servicio de buffet, consolidando el carácter comunitario del encuentro y generando un espacio de promoción para el sector productivo y comercial de la ciudad.
Articulación público-privada
Desde el Ejecutivo local subrayaron el respaldo del sector privado en la concreción del evento. Ricci valoró especialmente la experiencia de articulación institucional.
“Este año vamos a llevar a cabo estos eventos gracias a aportes del gobierno provincial y de diferentes empresas y comercios de nuestra ciudad. Queremos valorar esta experiencia público-privada y agradecer su compromiso con Villa Gobernador Gálvez”.
La iniciativa busca no solo celebrar la historia de la ciudad, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el entramado social y económico local.
Cortes de tránsito
En el marco de la organización del festival, se informó que desde las 14 horas y hasta la finalización de las actividades permanecerá interrumpido el tránsito en las calles Bomberos Voluntarios y Oppici, entre Mitre y Mosconi, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento.