Helvecia: familias firmaron escrituras con el programa Tu Casa, Tuya

Helvecia se posiciona además entre las primeras localidades de la provincia de Santa Fe en poner en marcha esta política pública y la primera dentro del departamento Garay, marcando un avance importante en materia de acceso a derechos.

La actividad reunió a autoridades locales y provinciales junto a vecinos que, tras años de espera, pudieron iniciar el proceso para convertirse formalmente en propietariosLa actividad reunió a autoridades locales y provinciales junto a vecinos que, tras años de espera, pudieron iniciar el proceso para convertirse formalmente en propietarios
El senador Germán Baumgartner participó este martes en la Municipalidad de Helvecia de una jornada del programa provincial “Tu Casa, Tuya”, donde familias del barrio Santa Teresita firmaron las escrituras de sus viviendas, avanzando así en la regularización dominial de sus hogares.

La actividad reunió a autoridades locales y provinciales junto a vecinos que, tras años de espera, pudieron iniciar el proceso para convertirse formalmente en propietarios. Desde el municipio destacaron que este paso brinda seguridad jurídica, tranquilidad y una base sólida para el futuro de cada familia.

Referente en la región

Helvecia se posiciona además entre las primeras localidades de la provincia de Santa Fe en poner en marcha esta política pública y la primera dentro del departamento Garay, marcando un avance importante en materia de acceso a derechos.

El programa “Tu Casa, Tuya” fue impulsado por el Gobierno provincial con el objetivo de facilitar que familias que viven en viviendas ubicadas en terrenos municipales o en planes habitacionales puedan obtener finalmente la escritura de su casa. La iniciativa busca resolver situaciones históricas de falta de documentación y garantizar la titularidad formal de las propiedades.

Trabajo articulado

A través de convenios con municipios y comunas, la provincia trabaja en la mensura, regularización de terrenos y tramitación administrativa necesaria para que los vecinos accedan al título de propiedad, un trámite que muchas veces resulta complejo o costoso para las familias.

Durante el encuentro en Helvecia, Baumgartner destacó la importancia de continuar articulando con el Gobierno provincial y los gobiernos locales para acercar soluciones concretas a los vecinos y fortalecer políticas que mejoren la calidad de vida en cada comunidad.

Helvecia
Garay
Germán Baumgartner

