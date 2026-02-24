Ardusso celebró la vuelta del TC a Rafaela: “Es una noticia hermosa para todos los santafesinos”
Facundo Ardusso celebró la confirmación del regreso del Turismo Carretera al Autódromo Ciudad de Rafaela y destacó las obras de infraestructura y seguridad. “Es la única carrera del año de TC que tengo en Santa Fe”, dijo.
El regreso del Turismo Carretera a Rafaelaya tiene confirmación y el anuncio encendió la ilusión fierrera en toda la provincia. Entre los primeros en celebrarlo estuvo Facundo Ardusso, que habló de una “noticia hermosa” y de un circuito que, para los santafesinos, se siente como local.
“Me enteré hace 15 días de la confirmación de que el TC vuelve a Rafaela”, contó el piloto de Las Parejas, con esa mezcla de alegría y orgullo que aparece cuando la categoría más popular del país vuelve a una plaza histórica.
“Pusieron foco e inversión para mejorarlo”
Ardusso agradeció el empuje político que, según remarcó, permitió concretar el regreso. “Fui muy agradecido a Maxi Pullaro y a su gente por poner foco en Rafaela y en este autódromo con inversión para mejorarlo. Ni hablar al intendente, que debe estar empujando todos los días para que se hagan carreras acá”, afirmó.
También valoró el acompañamiento del sector privado: “Agradecido a los empresarios y a las empresas de la ciudad que apuestan por mejorar la infraestructura de este club que es modelo en el país”, dijo, destacando la dificultad de sostener un nivel alto en varias disciplinas.
El piloto destacó obras en boxes, leca de chicanas y mejoras de seguridad en el circuito del Autódromo de Rafaela
Un óvalo único y una carrera “especial” para Santa Fe
“El único óvalo que tenemos en el país”. Ardusso lo dijo como quien marca una rareza que hay que cuidar. “Eso es algo que tenemos que cuidar todos los santafesinos”, subrayó.
Y agregó un dato personal que grafica lo que significa Rafaela en su calendario: “Es la única carrera del año de TC que tengo en la provincia de Santa Fe. La extrañé mucho el año pasado. Como santafesino es algo especial correr prácticamente local”.
Además, remarcó el impacto del evento: “Es una de las carreras más taquilleras del año junto con Buenos Aires, Toay o Paraná. Rafaela es una ciudad muy fierrera y la zona también”.
Obras en boxes, leca y un “hospitalito” en el predio
De cara al regreso, el autódromo ya muestra movimiento. Ardusso señaló que hay trabajos en el playón de boxes, un punto clave por la cantidad de autos que movilizan el TC y el TC Pista.
También mencionó mejoras en seguridad: “Van a trabajar mucho en la leca de las chicanas 1, 2 y 3 para tener mejores condiciones”, explicó. Y sumó una novedad: “Va a haber una inversión privada para un hospitalito, lo cual es importante para que crezcan las instalaciones”.
Con honestidad, admitió que no todo llegará a tiempo: “Van a faltar algunas obras que no se van a llegar para esta carrera, pero será para más adelante. Lo lindo es que vuelve el automovilismo grande a la ciudad”.
La cuenta pendiente de Ardusso en Rafaela
En lo personal, el óvalo rafaelino sigue siendo un desafío para el “Flaco”. “No tuve nunca la suerte de ganar en el TC. En el TC2000 tengo el récord de promedio de velocidad a la vuelta, pero no gané en el TC”, recordó.
Y cerró con su meta bien marcada: “Siempre fui protagonista, pero nunca ganando. Ese es el objetivo”.