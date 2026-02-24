Automovilismo

Ardusso celebró la vuelta del TC a Rafaela: “Es una noticia hermosa para todos los santafesinos”

Facundo Ardusso celebró la confirmación del regreso del Turismo Carretera al Autódromo Ciudad de Rafaela y destacó las obras de infraestructura y seguridad. “Es la única carrera del año de TC que tengo en Santa Fe”, dijo.