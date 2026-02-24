El TC vuelve a rodar en Rafaela

El Turismo Carretera confirmó la fecha del 21 de junio de este año para el retorno al óvalo de Rafaela. El anuncio se realizó este martes en el autódromo local, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Leonardo Viotti, autoridades de la Asociación Corredores de Turismo Carretera y representantes del Club Atlético de Rafaela.
Para que el TC vuelva a competir en Rafaela, se presentó un plan integral de mejoras con financiamiento público-privado que incluye: nuevo playón de boxes con contrapiso de hormigón; construcción de sector sanitario; mejoras en accesos; ampliación de áreas operativas; adecuaciones para prensa y equipos y refacciones generales en distintos sectores.
El objetivo es claro: que Rafaela recupere un lugar estable en el calendario del automovilismo nacional y vuelva a ser protagonista.