Ramona: con foco en el turismo regional habilitan un Espacio Multidisciplinario Inclusivo
La comunidad de Ramona vivió una jornada cargada de emoción con la inauguración de “El Refugio – Espacio Multidisciplinario Inclusivo (EMI)”, una obra concebida para brindar contención, alojamiento y oportunidades de desarrollo a niños y adolescentes. El proyecto, iniciado bajo el Plan Argentina Hace y finalizado con recursos comunales, se complementa con una activa participación en la construcción de una agenda turística regional.
Con el objetivo de ofrecer un ámbito seguro, inclusivo y formativo, quedó oficialmente habilitado el “Refugio – Espacio Multidisciplinario Inclusivo (EMI)”, un edificio de 220 metros cuadrados diseñado para alojar grupos de instituciones locales y visitantes eventuales.
El inmueble cuenta con dos habitaciones con capacidad para 24 personas cada una, comedor para esa misma afluencia y una zona de servicios completamente equipada.
El espacio fue pensado para promover actividades pedagógicas al aire libre, experiencias de convivencia, campamentos, encuentros deportivos y eventos culturales, fomentando el aprendizaje experiencial y el desarrollo de habilidades sociales en contacto con la naturaleza.
Durante el acto inaugural, el presidente comunal José Barbero subrayó el valor simbólico y social de la obra:
“Este edificio no son solo paredes, son habitaciones donde se contarán anécdotas, mesas donde se compartirán desayunos y espacios comunes donde nacerán amistades. Aquí, lo más importante es que los jóvenes se sientan cuidados y valorados”.
Asimismo, destacó el espíritu anfitrión de la localidad: “Si hay una característica que se destaca del gen ramonense es su calidad anfitriona y el EMI lo intenta resaltar”.
De obra nacional a compromiso comunal
El proyecto fue concebido en el marco del programa nacional Plan Argentina Hace, con un presupuesto original de 26.668.310 pesos. Sin embargo, en 2024 el Gobierno Nacional decidió discontinuar la iniciativa, situación que puso en riesgo la finalización del edificio.
Ante ese escenario, la gestión comunal asumió la responsabilidad de continuar y concluir la obra con recursos propios, fundamentando la decisión en el impacto social estratégico que representa el EMI y en la convicción de que el Estado local no puede desentenderse de proyectos con fuerte incidencia comunitaria.
De manera complementaria, ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se gestionó el financiamiento para equipar integralmente el inmueble.
El mobiliario —que incluye cuchetas, colchones, ropa de cama, placares, mesas, sillas, cocina, heladera, calefón y utensilios— representa hoy una inversión actualizada estimada en 40 millones de pesos.
Proyección turística y trabajo regional articulado
Más allá de su función social, el EMI se integra a la estrategia de fortalecimiento del perfil turístico de Ramona. El proyecto fue consensuado con el sector privado y amplía la oferta de servicios disponibles para visitantes, especialmente en el segmento de turismo rural, educativo y experiencial.
En esa línea, el próximo 27 de febrero representantes de Turismo Rural Ramona participarán en la ciudad de Rafaela del taller “Red de Turismo del Centro Oeste Santafesino: Experiencias que conectan”, junto a autoridades provinciales, referentes de localidades vecinas y empresarios del sector.
El encuentro busca avanzar en la definición de una propuesta turística regional que ponga en valor la identidad histórica, cultural, rural, productiva e industrial del territorio, bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación.
Uno de los ejes centrales será la organización de una oferta común para Semana Santa. En ese marco, Ramona y las localidades asentadas sobre la Ruta 22 ya trabajan en el tradicional Circuito de las Capillas Chacareras, propuesta que cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la región.
Un 2026 con oportunidades estratégicas
El calendario 2026 presenta además un escenario propicio para potenciar el desarrollo turístico regional, con eventos de gran magnitud como los Juegos Suramericanos y el regreso del Turismo Carretera a Rafaela, acontecimientos de alta convocatoria que movilizan público de todo el país y del continente.
En este contexto, Ramona se posiciona con infraestructura adecuada y una planificación articulada para capitalizar el impacto económico y social que estos eventos generan, consolidando una estrategia que combina inclusión, desarrollo comunitario y proyección regional.