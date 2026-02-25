Departamento Castellanos

Ramona: con foco en el turismo regional habilitan un Espacio Multidisciplinario Inclusivo

La comunidad de Ramona vivió una jornada cargada de emoción con la inauguración de “El Refugio – Espacio Multidisciplinario Inclusivo (EMI)”, una obra concebida para brindar contención, alojamiento y oportunidades de desarrollo a niños y adolescentes. El proyecto, iniciado bajo el Plan Argentina Hace y finalizado con recursos comunales, se complementa con una activa participación en la construcción de una agenda turística regional.