Cómo funcionará el Polo de la Niñez que se proyecta en la ex Casa Cuna
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, explicó que permitirá atender de manera integral a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, centralizando los distintos dispositivos actualmente fragmentados en la provincia.
El inmueble cerrado desde octubre volverá a cumplir un rol social clave. Crédito: Manuel Fabatía.
La provincia de Santa Fe avanzará en la adquisición del edificio donde funcionó el Hogar Casa Cuna, en Primera Junta al 3.700, para transformarlo en el nuevo Polo de la Niñez. Cerrado desde octubre, el inmueble será restaurado y acondicionado para recuperar su función social y centralizar la atención de niñas, niños y adolescentes.
Esta iniciativa se enmarca en una política provincial más amplia, que también contempla la apertura de un centro en Rosario, en la ex delegación del Banco de Córdoba frente al histórico bar El Cairo, cuya obra se encuentra próxima a finalizar.
En este contexto, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, explicó que el proceso administrativo para concretar la compra del edificio está en su tramo final. “En estos días van a tener novedades para poder finalizar el decreto de compra de este dispositivo”, aseguró.
Según detalló, el Polo de la Niñez funcionará de manera ininterrumpida y permitirá dar respuesta inmediata ante distintas situaciones. “Será un espacio abierto las 24 horas, preparado para intervenir y acompañar a niñas y niños desde el primer momento en que se requiera la actuación de la Secretaría de Niñez”, señaló la funcionaria.
Abordajeintegralyarticulado
Tejeda remarcó que la propuesta apunta a superar la fragmentación actual de los sistemas de atención. “Lo que nosotros vemos hoy y no ocurre solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, es que tenemos distintos dispositivos pero fragmentados; lo que necesitamos es un abordaje integral”, afirmó.
La ministra indicó que el objetivo es un abordaje integral frente a los dispositivos fragmentados.
De esta manera, explicó que el Polo permitirá articular el trabajo de distintas áreas del Estado. “Va a poder acompañar el trabajo que hace el servicio local, que es el primer nivel, y también va a poder derivar hasta la policía”, indicó, al tiempo que aclaró que la intervención policial será clave cuando se detecten casos de vulneración de derechos en la vía pública.
Nuevafunciónsocial
El edificio que albergó durante décadas a la Casa Cuna tendrá ahora un rol central en la protección de la infancia. “Estos dispositivos lo que tratan es de poder llevar adelante la Convención de los Derechos de los niños y las niñas”, expresó Tejeda, y recordó que ese marco está respaldado por leyes nacionales y provinciales.
El edificio será restaurado para convertirse en el Polo de la Niñez. Crédito: Manuel Fabatía.
Además, adelantó que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el funcionamiento del Polo de la Niñez en Santa Fe. “Vamos a hacer una conferencia para que puedan conocer cómo se va a llevar adelante”, concluyó la ministra, destacando que el nuevo espacio permitirá intervenir “desde otra perspectiva” frente a las problemáticas que atraviesan las infancias.