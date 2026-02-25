Departamento Las Colonias

Esperanza recuperó un emblema de la educación técnica

El gobernador inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 644 “Gregoria Matorras”, a días del inicio de clases. En la finalización de la obra, que se hizo en poco más de 270 días, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe invirtió más de 882 millones de pesos.