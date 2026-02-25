#HOY:

Esperanza recuperó un emblema de la educación técnica

El gobernador inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 644 “Gregoria Matorras”, a días del inicio de clases. En la finalización de la obra, que se hizo en poco más de 270 días, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe invirtió más de 882 millones de pesos.

Este año, la vuelta a clases en la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 644 “Gregoria Matorras” no será una más, ya que alumnos y docentes podrán iniciar este ciclo lectivo en un nuevo edificio, largamente esperado por la ciudad de Esperanza.

Este martes, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurada la obra edilicia, a partir de una firme decisión política de finalizar los trabajos que estaban abandonados por el gobierno nacional desde el año 2019.

Durante el acto, el mandatario señaló que mejorar la infraestructura escolar es una condición indispensable “para que los chicos puedan estar en las aulas y aprender”.

En ese marco, destacó el avance del plan de infraestructura educativa: antes del inicio de clases el 2 de marzo se inaugurarán siete escuelas nuevas; ya se habilitaron 23 y hay 53 más en construcción en todo el territorio santafesino.

"La obra pública vino para quedarse"

El mandatario aseguró que “la obra pública vino para quedarse en la provincia de Santa Fe”, porque representa desarrollo, igualdad y trabajo.

También vinculó la inversión en infraestructura con la mejora de los aprendizajes y señaló que la última prueba de fluidez lectora arrojó que el 23 % de los estudiantes mejoró su comprensión. “Vamos a seguir trabajando de esta manera para tener la mejor calidad educativa de la República Argentina”, finalizó.

El acto también contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Educación, José Goity; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la diputada provincial Jimena Senn; y el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, entre otros.

Infraestructura para Educación

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que, pese al escepticismo inicial, la obra se adjudicó a la oferta más económica y se ejecutó en el plazo previsto.

“Esta es una provincia que, bien administrada con transparencia y con claridad, tiene mucha potencialidad”, afirmó, y concluyó: “Este gobernador hizo la obra y la cumplió”.

Una obra esperada

En tanto, el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, indicó que “este edificio hoy es una realidad porque el Gobierno de la Provincia dio la respuesta que tanto esperábamos, para seguir construyendo educación para todos y de la mejor calidad posible”.

El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, recordó también el largo reclamo de la comunidad educativa y señaló que el predio fue durante años “un campito con dos arcos” y una obra inconclusa que obligó durante a que el cursado se desarrollara en tres espacios distintos cedidos por otras instituciones para que puedan desarrollarse las clases.

Por eso, definió la jornada como “un día de mucha alegría” y destacó que hubo un Gobierno Provincial que “nos recibió, nos escuchó y se ocupa del territorio”.

Antes, la directora de la escuela Técnico Profesional N° 644, Melina Nicolli, indicó que “es una ampliación muy esperada, una promesa de años. Este edificio no es solo ladrillo y aulas nuevas, es el resultado de años de trabajo, gestiones e insistencia”; y agradeció a las autoridades que “hicieron posible la finalización de esta obra”.

Funcionalidad para la Educación Técnica

El nuevo edificio cuenta en la planta baja con un SUM, cantina y aula de construcciones; y en la planta alta tres aulas nuevas, preceptoría y un núcleo sanitario moderno. Para garantizar la accesibilidad total, se instaló un ascensor de última generación y un sanitario adaptado para personas con discapacidad.

La obra se completó sobre una superficie total de 520 m² cubiertos y 146 m² semicubiertos, distribuidos en las dos plantas. Además, se ejecutó la conexión troncal de los servicios pluviocloacales desde la calle Güemes, asegurando la infraestructura básica necesaria para el funcionamiento a largo plazo del edificio.

