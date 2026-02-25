Esperanza tiene su escuela técnica completa: "Es el resultado de un esfuerzo sostenido en el tiempo" aseguró Pirola

El senador provincial Rubén Pirola participó este 24 de febrero de la inauguración formal del edificio de la EETP N° 644 “Gregoria Matorras” en la ciudad de Esperanza, una obra que atravesó distintos momentos de paralización y reactivación a lo largo de varios años.
“Hoy es un día muy importante. Hemos trabajado mucho en este sentido, atravesando distintos gobiernos nacionales y provinciales. Hoy la meta se cumple”, expresó el legislador al término del acto.
Pirola destacó el rol central de la comunidad educativa en el proceso. “Es el resultado del esfuerzo y el compromiso de toda la comunidad de la Gregoria Matorras, que nunca dejó de reclamar por algo necesario y justo: que sus alumnos puedan estar dentro de sus propias aulas, en su predio”, afirmó.
Durante los momentos más complejos de la obra, el senador acompañó con aportes directos que permitieron habilitar espacios para que estudiantes que cursaban fuera del edificio pudieran finalizar allí su sexto año.
Acompañamiento
“Siempre dijimos que todo lo que estuviera a nuestro alcance lo íbamos a hacer. En 2024 y 2025 logramos que alumnos que estaban en otros lugares de la ciudad pudieran volver a la escuela. Para nosotros eso fue muy importante”, señaló.
El legislador remarcó que la infraestructura educativa debe sostenerse como política pública permanente.
“Creemos en el camino de la construcción y el fortalecimiento de la infraestructura en nuestra provincia. Por eso desde el tratamiento de los presupuestos provinciales acompañamos cada herramienta que permite que estas obras se concreten” , sostuvo.
Finalmente, Pirola valoró el trabajo articulado con las instituciones del departamento Las Colonias. “Tenemos una red muy sólida con las escuelas y con las instituciones intermedias. Nos sentimos parte de estos resultados que hoy se concretan” , concluyó.
Pirola volvió a acompañar a distintas comunidades con propuestas culturales y deportivas
“Cuando las instituciones impulsan propuestas y los vecinos responden, se consolida una manera de hacer que fortalece a cada comunidad”, expresó el senador provincial Rubén Pirola al referirse a las actividades desarrolladas durante el fin de semana en Las Colonias.
La ciudad de Esperanza fue escenario de la 1° Fiesta Italiana de la Pizza, organizada por la Asociación Italiana “Unión y Fomento”, que convocó a la comunidad en torno a la tradición gastronómica italiana.
En San Carlos Sud, la Peña Folklórica Los Sin Fin reunió a vecinos con su propuesta musical, reafirmando el lugar que ocupa el folklore dentro de la agenda cultural local.
San Jerónimo Norte sumó una propuesta internacional junto a la Fundación Arteviva con la presentación de la Jazz del Valais (Suiza) Alex Rüedi Big Band, ampliando así la oferta artística de la localidad.
También en Franck, el Franck Bochas Club fue sede del Torneo Apertura de la Confederación Argentina de Bochas, encuentro que reunió a competidores y referentes de la disciplina.
El acompañamiento a estas iniciativas reconoce el rol de las instituciones locales en la construcción de propuestas culturales y deportivas que sostienen la vida social de las comunidades de Las Colonias.