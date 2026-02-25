#HOY:

Con un concurso de asado a la estaca y desfile de autos clásicos, Matilde prepara su gran fiesta anual

Uno de los principales atractivos será el IV Concurso del Asado a la Estaca, donde equipos de asadores competirán siguiendo una de las técnicas más tradicionales de la gastronomía argentina. Además, se desarrollará la II Fiesta del Mejor Mate y el III Encuentro Anual de Antiguos Clásicos Arroyo Leyes (ACAL). Será el 20 de septiembre.

La localidad de Matilde se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos.

El próximo domingo 20 de septiembre de 2026 se realizará la IV Fiesta de Estación Matilde, una jornada que combinará tradición, gastronomía, cultura y pasión fierrera en un espacio pensado para toda la familia.

La celebración comenzará por la mañana con el tradicional acto protocolar, un momento central para rendir homenaje a las raíces de Estación Matilde y reafirmar el sentido de pertenencia de la comunidad.

Los asadores a la estaca más importantes de la provincia de Santa Fe y el país, regresa a San Jerónimo Norte para participar de un evento único.

La fiesta, organizada por la Comuna, busca poner en valor la historia ferroviaria y las tradiciones que forjaron la identidad del pueblo, consolidándose año tras año como un punto de encuentro regional.

Asado a la estaca y el mejor mate, protagonistas

Uno de los principales atractivos será el IV Concurso del Asado a la Estaca, donde equipos de asadores competirán preparando cortes de carne a fuego lento, siguiendo una de las técnicas más tradicionales de la gastronomía argentina.

Este año, el evento que comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará a instituciones locales.

Además, se desarrollará la II Fiesta del Mejor Mate, una propuesta que reivindica al mate como símbolo cultural y compañero inseparable de cada encuentro. Los organizadores invitan a los asistentes a llevar su equipo y participar de esta celebración que destaca sabores, costumbres y camaradería.

Autos clásicos y propuestas para toda la familia

La programación incluirá también el III Encuentro Anual de Antiguos Clásicos Arroyo Leyes (ACAL), que reunirá una variada exhibición de autos clásicos y antiguos, sumando atractivo para los amantes del automovilismo y la historia sobre ruedas.

Durante toda la jornada habrá propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades pensadas para disfrutar en familia, en un entorno que conjuga tradición, encuentro y celebración popular.

Buscan contar con un aval para la circulación eventual de los vehículos que se presenten en exposiciones y competencias, reuniones de aficionados y otros acontecimientos semejantes.

Desde la Comuna extendieron la invitación a vecinos y visitantes de toda la región para compartir una fiesta que ya se convirtió en marca registrada de la localidad y que este año promete una edición renovada y con múltiples atractivos.

