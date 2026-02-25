Con un concurso de asado a la estaca y desfile de autos clásicos, Matilde prepara su gran fiesta anual

La localidad de Matilde se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos.
El próximo domingo 20 de septiembre de 2026 se realizará la IV Fiesta de Estación Matilde, una jornada que combinará tradición, gastronomía, cultura y pasión fierrera en un espacio pensado para toda la familia.
La celebración comenzará por la mañana con el tradicional acto protocolar, un momento central para rendir homenaje a las raíces de Estación Matilde y reafirmar el sentido de pertenencia de la comunidad.
La fiesta, organizada por la Comuna, busca poner en valor la historia ferroviaria y las tradiciones que forjaron la identidad del pueblo, consolidándose año tras año como un punto de encuentro regional.
Uno de los principales atractivos será el IV Concurso del Asado a la Estaca, donde equipos de asadores competirán preparando cortes de carne a fuego lento, siguiendo una de las técnicas más tradicionales de la gastronomía argentina.
Además, se desarrollará la II Fiesta del Mejor Mate, una propuesta que reivindica al mate como símbolo cultural y compañero inseparable de cada encuentro. Los organizadores invitan a los asistentes a llevar su equipo y participar de esta celebración que destaca sabores, costumbres y camaradería.
La programación incluirá también el III Encuentro Anual de Antiguos Clásicos Arroyo Leyes (ACAL), que reunirá una variada exhibición de autos clásicos y antiguos, sumando atractivo para los amantes del automovilismo y la historia sobre ruedas.
Durante toda la jornada habrá propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades pensadas para disfrutar en familia, en un entorno que conjuga tradición, encuentro y celebración popular.
Desde la Comuna extendieron la invitación a vecinos y visitantes de toda la región para compartir una fiesta que ya se convirtió en marca registrada de la localidad y que este año promete una edición renovada y con múltiples atractivos.