Departamento Las Colonias

Con un concurso de asado a la estaca y desfile de autos clásicos, Matilde prepara su gran fiesta anual

Uno de los principales atractivos será el IV Concurso del Asado a la Estaca, donde equipos de asadores competirán siguiendo una de las técnicas más tradicionales de la gastronomía argentina. Además, se desarrollará la II Fiesta del Mejor Mate y el III Encuentro Anual de Antiguos Clásicos Arroyo Leyes (ACAL). Será el 20 de septiembre.