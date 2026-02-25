Con músicos de Pilar y Felicia

El programa intercomunal de bandas tuvo su gran cierre frente al puerto santafesino

El programa intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias “Backstage” tuvo su cierre con una mega producción realizada en la terraza del Hotel Los Silos de Santa Fe. Con la participación de la Banda Comunal de Felicia y el Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar, el ciclo culminó tras 14 meses de trabajo artístico sostenido y una intensa agenda de presentaciones en escenarios emblemáticos del país.