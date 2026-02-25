El programa intercomunal de bandas tuvo su gran cierre frente al puerto santafesino
El programa intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias “Backstage” tuvo su cierre con una mega producción realizada en la terraza del Hotel Los Silos de Santa Fe. Con la participación de la Banda Comunal de Felicia y el Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar, el ciclo culminó tras 14 meses de trabajo artístico sostenido y una intensa agenda de presentaciones en escenarios emblemáticos del país.
Desde la terraza del Hotel Los Silos, "el rock" coronó 14 meses de trabajo cultural
Con una vista panorámica de la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe, el espectáculo reunió a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar bajo la dirección del maestro Julián Ovando Salemi.
Con una vista panorámica de la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe, el espectáculo reunió a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar bajo la dirección del maestro Julián Ovando Salemi.
La propuesta artística apostó al rock nacional como eje conceptual, en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 37 grados, que no impidieron la entrega total de músicos y equipo técnico.
La producción, impulsada oficialmente por la Comuna de Pilar, fue concebida como un cierre simbólico y a la vez como un nuevo punto de partida para futuras iniciativas culturales de carácter regional.
Un recorrido por escenarios emblemáticos
El ciclo “Backstage” no solo se destacó por su impronta musical, sino también por la jerarquía de los espacios que integraron su itinerario.
A lo largo de más de un año, las formaciones participantes se presentaron en ámbitos de alto valor patrimonial y cultural como la Casa de la Cultura, la Basílica de Guadalupe, el Congreso de la Nación Argentina, el Teatro Colón y el Museo de la Constitución Nacional.
Cada presentación consolidó una identidad artística basada en el trabajo colectivo, la formación musical y la integración intercomunal, fortaleciendo la circulación cultural entre localidades de la región.
El cierre contó además con la destacada participación vocal de Marcelo Klug y la intervención especial del Marcelo Cornut Trío en formato jazz, integrado por Ulises Koch y José Alaluf, aportando matices estilísticos a una propuesta que combinó potencia sonora y arreglos de calidad.
Producción integral y trabajo colectivo
El apartado artístico incluyó la labor de Marcelo Cornut como arreglista asociado, junto a un amplio cuerpo de músicos pertenecientes a ambas formaciones, listados en orden alfabético como reconocimiento al carácter horizontal del proyecto.
En paralelo, la producción audiovisual estuvo a cargo de Lucas Baroni y Jeremías Baroni, mientras que el backstage fotográfico fue registrado por Giuli Ovando, completando un dispositivo técnico que permitió documentar y proyectar el trabajo realizado.
Más allá del espectáculo final, el programa “Backstage” dejó como saldo la consolidación de una política cultural sostenida, con fuerte participación comunitaria y articulación interinstitucional.
El cierre en lo alto de la ciudad no fue solo una metáfora escénica, sino también la síntesis de un proceso que apostó al crecimiento artístico regional y que, según adelantaron desde la organización, abrirá próximamente una nueva etapa con desafíos renovados.